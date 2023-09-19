Искусственный интеллект научили диагностировать поликистоз яичников

Группа ученых из Национального института здравоохранения в США научила искусственный интеллект диагностировать поликистоз яичников, основываясь на данных из электронных медкарт взрослых американок. ИИ учитывал информацию о состоянии здоровья женщин, результаты их лабораторных анализов и УЗИ. Авторы использовали в своей работе результаты исследований на тему роли ИИ в постановке этого диагноза за последние 25 лет (с 1997 по 2022 год). Об этом сообщает MedicalXpress.

Поликистоз яичников — это распространенное гормональное заболевание, которому подвержены женщины в возрасте от 15 до 45 лет. У пациенток с этим диагнозом отсутствует или редко происходит овуляция — созревшая яйцеклетка не выходит из яичника для оплодотворения сперматозоидом.

В исследовании использовались данные женщин, средний возраст которых составлял 29 лет. Искусственный интеллект проанализировал клинические признаки заболевания — акне, избыточный рост волос на теле и нерегулярные месячные, показатели анализов крови, например, высокий уровень тестостерона в крови, и рентгенологические данные — мелкие кисты и увеличенный объем яичников при ультразвуковом исследовании. Авторы убеждены, что диагностировать поликистоз яичников сложно, потому что его признаки характерны и для других заболеваний, таких как ожирение и диабет. По этой причине поликистоз часто остается невыявленным. Оказалось, что на основе предоставленной информации искусственный интеллект диагностировал заболевание с точностью до 80-90%.

Авторы добавили, что использование искусственного интеллекта позволит женщинам сэкономить время и деньги на обследованиях. Также ученые предполагают, что со временем ИИ научится выявлять поликистоз и на ранней стадии.

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