проект

Склонные к размышлениям дети чаще страдают от депрессии во взрослом возрасте

PsyPost: высокие когнитивные способности у ребенка повышают риск депрессии

close
100%
Pexels

Немецкие ученые из высшей медицинской школы Берлина (MSB) провели исследование и выяснили, что дети, которые склонны все обдумывать и анализировать, чаще сталкиваются с депрессией во взрослом возрасте. Оказалось, что зачастую дети зацикливаются на тревожных мыслях, проблемах или негативных эмоциях после эпизодов эмоционального насилия со стороны родителей. Постоянный анализ своего поведения и поведения родителей стимулирует когнитивные способности ребенка, но одновременно с этим создает большую умственную нагрузку. Об этом сообщает PsyPost.

В исследовании приняли участие 72 человека с диагностированной депрессией. Депрессия — это серьезное расстройство психического здоровья, характеризующееся постоянным чувством печали, апатии и потерей интереса к жизни. Испытуемые прошли тест-опросник, на основе которого ученые проанализировали их детские травмы, а также тесты на определение эмоционального состояния. Участники, которые рассказали об эмоциональных потрясениях в детстве, были более склонны к тревожным размышлениям и поделились, что испытывают сильное чувство безнадежности.

Авторы исследования отметили, что есть две формы эмоционально-жестокого обращения. Эмоциональное насилие происходит, когда воспитатель или родитель намеренно говорит ребенку, что он нежеланный, оскорбляет и повышает голос. Эмоциональное пренебрежение — это модель взаимоотношений, при которой эмоциональные потребности ребенка постоянно игнорируются, принижаются или недооцениваются. Обе формы запускают у ребенка процесс саморефлексии, который трудно остановить.

Ранее было установлено, какие мысли усиливают депрессию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях