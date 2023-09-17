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Популярные лекарства от заложенности носа оказались неэффективны

FDA: пероральный прием фенилэфрина не помогает при заложенности носа

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Группа экспертов Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на основании анализа научных исследований пришла к выводу, что пероральные препараты на основе фенилэфрина не избавляют от заложенности носа. Заявление опубликовано на сайте FDA.

Эксперты FDA выделили три крупных клинических испытания, в которых в последние годы проверялся пероральный фенилэфрин. Его эффективность была не выше, чем у плацебо, и он не работал ни в какой дозе. Лекарство безопасно для приема внутрь, но большая его часть разрушается, прежде чем попадет в кровоток.

Как FDA отреагирует на выводы комиссии, еще неизвестно. Поскольку противоотечные средства на основе фенилэфрина по-прежнему считаются безопасными для потребления человеком и могут лечить другие симптомы простуды и аллергии, им может быть разрешено оставаться на полках магазинов.

Глазные капли и назальные спреи, которые доставляют фенилэфрин непосредственно в кровоток, по-прежнему считаются эффективными противоотечными средствами.

Авторы отмечают, что в 2022 году объем продаж пероральных средств с фенилэфрином в США превысил 1,76 млрд долларов. Для сравнения, препараты с псевдоэфедрином, которые действительно помогают уменьшить заложенность носа, принесли производителям лишь 542 миллиона долларов в 2022 году.

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