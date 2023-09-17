Найдено возможное решение проблемы нехватки донорских почек

Ученые из Университета Дрекселя выяснили, что из 21 тысячи младенцев, умерших в 2020 году в США, более 12 тысяч могли стать донорами органов. Исследование представлено на Конгрессе Европейского общества по трансплантации органов (ESOT) 2023 года.

Ежегодно в мире умирают 15-30% пациентов из списка ожидания органов. Предыдущие исследования подтвердили возможность трансплантации почек от детей-доноров взрослым людям. В 2018 году почки были наиболее часто пересаживаемым органом в ЕС: на их долю пришлось более 60% всех трансплантаций.

В новом исследовании ученые выяснили, что из 21 тысячи младенцев, погибших в 2020 году, более 12 тысяч могли стать донорами органов. Почки новорожденных по ряду показателей были лучше, чем органы живых взрослых доноров. Имеются данные о том, что пересаженные органы младенцев могут выполнять функции более 25 лет.

Ученые считают, что признание новорожденных потенциальными донорами органов может решить проблему нехватки почек для трансплантации.

«Признавая весьма эмоциональный характер этого вопроса и этические и юридические соображения, результаты исследования подчеркивают важность признания новорожденных в качестве потенциальных доноров органов», — отметил избранный президент ESOT и сопредседатель Конгресса ESOT 2023 профессор Габриэль Ониску.

Поскольку ожидаемая продолжительность жизни человека увеличивается, а хронические заболевания, такие как диабет, ожирение и заболевания печени, становятся все более распространенными, растет потребность в трансплантации и сокращается количество доступных органов. По состоянию на январь 2022 года в списке ожидания на трансплантацию почки в США находилось 100 тысяч пациентов, при этом годом ранее году было пересажено всего 24 669 почек.

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