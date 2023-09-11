Ученые поняли, что происходит в мозге девочек с синдромом Ретта

Российские ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) и Института Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН изучили нарушения в ритмах головного мозга у пациентов с синдромом Ретта. Полученные данные помогут диагностировать болезнь и оценивать эффективность лечения медикаментами, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Синдром Ретта — это психоневрологическое наследственное заболевание, приводящее к тяжелой форме умственной отсталости. Встречается у девочек. У больных нарушена речь, мыслительные процессы, способность контролировать движения, а также возникают судороги и проблемы с дыхательной системой. На сегодняшний день синдром неизлечим, поэтому его носители оказываются в состоянии глубокой инвалидности. Кроме того, его очень сложно диагностировать на ранних стадиях, поскольку внутриутробное развитие, роды и первые месяцы жизни ребенка обычно протекают без осложнений.

Исследователи БФУ им. Канта сравнили активность головного мозга 61 ребенка в возрасте от трех до семнадцати лет, как здоровых, так и с диагностированным синдромом Ретта.

Ученые выяснили, что в лобных, центральных и височных долях головного мозга больных увеличивается мощность гамма-диапазона, отвечающего за память, сон и внимание. Это указывает на нарушение баланса между активностью нейронов и их торможением, что выражается в ухудшении мыслительных способностей.

«Наши результаты показывают те патологические изменения в работе мозга, которые сопровождают развитие заболевания. Измеренные параметры ЭЭГ позволяют разделить группы с точностью 92%, что указывает на клиническую значимость представленных данных», — рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта, профессор БФУ Александр Храмов.