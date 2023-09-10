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Стало известно, какие Е-добавки могут навредить сердцу и сосудам

BMJ: эмульгаторы в продуктах питания могут повысить риск сердечных заболеваний

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Ученые из Университета Сорбонны выяснили, что частое потребление эмульгаторов может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале BMJ.

Эмульгаторы — пищевые добакви с номером E, широко используемые в для улучшения текстуры и продления срока хранения продуктов. Их часто добавляют в выпечку, торты, мороженое, десерты, шоколад, хлеб, маргарин и готовые блюда.

Как и в случае со всеми пищевыми добавками, безопасность эмульгаторов регулярно оценивается на основе имеющихся научных данных, однако некоторые недавние исследования показали, что эмульгаторы могут разрушать кишечные бактерии и усиливать воспаление, что потенциально увеличивает восприимчивость к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 95 442 французов (средний возраст 43 года; 79% женщины) без истории сердечных заболеваний с 2009 по 2021 год.

В течение первых двух лет наблюдения участники заполнили от трех до 21 анкеты о питании, в которых они сообщили обо всех продуктах, съеденных за 24 часа. Уровень эмульгаторов в рационе каждого участника оценили с помощью баз данных.

После среднего наблюдения в течение семи лет было обнаружено, что более высокое потребление общей целлюлозы (E460-E468), целлюлозы (E460) и карбоксиметилцеллюлозы (E466) связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ишемической болезни сердца. С ней также было связано высокое потребление тринатрийфосфата (Е339).

Более высокий уровень потребления моноглицеридов и диглицеридов жирных кислот (Е471 и Е472) был связан с повышенным риском всех сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них наиболее выраженная связь наблюдалась для добавки E472b.

Не было обнаружено никаких доказательств связи между другими изученными эмульгаторами и какими-либо сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Авторы подчеркнули, что их работа была наблюдательным и не позволяет установить причинно-следственную связь. Кроме того, участники исследования в основном были женщинами, имели хорошее образование и в целом больше заботились о здоровье, чем население Франции в целом.

Результаты нуждаются в перепроверке в других крупномасштабных исследованиях, но в будущем могут способствовать переоценке правил использования пищевых добавок в пищевой промышленности.

«Между тем, некоторые органы общественного здравоохранения рекомендуют ограничить потребление продуктов, подвергшихся ультраобработке, чтобы ограничить воздействие спорных пищевых добавок», — добавляют они.

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