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Стало известно, как не пропустить рак груди при маммографии

В Стокгольме заявили, что ИИ готов к использованию при скрининге рака груди

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Ученые из Каролинского института выяснили, что один врач-рентгенолог, работающий с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), может обнаружить больше случаев рака молочной железы при анализе снимков маммографии, чем два рентгенолога, работающие вместе. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Digital Health.

За последние 30 лет включение маммографии в программы скрининга позволило значительно повысить выживаемость женщин при раке молочной железы. Однако не все виды рака выявляются: врачи часто не замечают их на снимках. Одно из решений — просмотр одного снимка двумя рентгенологами, но врачей этой специальности часто не хватает. Алгоритмы ИИ могут решить обе проблемы, считают авторы нового исследования.

В эксперименте использовали снимки более чем 55 тысяч женщин из Стокгольма в возрасте от 40 до 74 лет.

Два рентгенолога выявили 250 случаев рака, а два врача в связке с ИИ — 269.

Один врач и ИИ обнаружил 261 случай. Один только ИИ обнаружил 246 случаев, что статистически не уступало двум рентгенологам.

Таким образом, оценка одним рентгенологом и искусственным интеллектом может привести к увеличению выявления рака молочной железы на 4% и сокращению времени чтения изображений рентгенологами.

Кроме того, по сравнению с двумя рентгенологами, анализ снимка одним врачом вместе с ИИ привел к снижению ложноположительных результатов на 6% и 55%. Женщины с ложноположительным диагнозом рака молочной железы вынуждены проходить дополнительные ненужные обследования, например, биописию.

«Нам ясно, что для скрининговой маммографии один радиолог с поддержкой ИИ является лучшей альтернативой, чем два рентгенолога без ИИ», — заключили ученые.

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