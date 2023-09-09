Диета может повысить шансы на беременность и снизить тестостерон при поликистозе яичников

Ученые из Национального института здоровья Малайзии выяснили, что кетогенная диета может снизить уровень тестостерона у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), тем самым повысив шансы на наступление беременности. Исследование опубликовано в Journal of the Endocrine Society.

При СПКЯ у женщин часто наблюдается повышенная выработка гормона тестостерона, что препятствует овуляции (выходу яйцеклеток из яичников), затрудняя наступление беременности. Кроме того, болезнь часто сопровождается нечувствительностью к инсулину и ожирением.

В новом исследовании ученые провели обзор-метаанализ семи исследований женщин с СПКЯ, соблюдающих кетогенную диету. Этот тип питания предполагает сильное снижение потребления углеводов и увеличение потребления жиров, чтобы перевести организм в состояние кетоза. При этом тело получает энергию из жира, что способствует похудению.

Как показал метаанализ, женщины с СПКЯ, которые придерживались кетогенной диеты в течение как минимум 45 дней, потеряли в среднем 11% массы тела.

Кроме того, у пациенток снизился уровень тестостерона. Соотношение уровня лютеинизирующего гормона гипофиза к уровню фолликулостимулирующего гормона было ниже. Это указывает на улучшение работы яичников и повышенные шансы на овуляцию.

Несмотря на возможную пользу кетогенной диеты, любые низкоуглеводные типы питания сопряжены с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака из-за употребления слишком большого количества жиров и белков. Дополнительные исследования необходимы, чтобы оценить баланс риска и пользы такой диеты для женщин с СПКЯ.