Ученые создали первый датчик для мониторинга отторжения донорских органов

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго разработали первый биоэлектрический датчик, непрерывно отслеживающий состояние донорского органа. Устройство должно заранее предупреждать об угрозе отторжения пересаженной части тела. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Мягкий сенсор толщиной с волос вживляется в трансплантат и следит за перепадами температуры, связанными с воспалением и другими характерными реакциями организма при вероятном отказе органа. При первых тревожных симптомах прибор отправляет пациенту и врачам сообщение о проблеме по беспроводной сети.

Исследователи протестировали датчик на небольшом животном с пересаженными почками. Испытания показали, что устройство обнаруживает первые признаки отторжения на три недели раньше, чем нынешние методы мониторинга: анализ крови и биопсия.

В дальнейшем ученым предстоит разработать способ перезарядки батареи сенсора, чтобы им можно было пользоваться всю жизнь.

По словам врачей, донорский орган может отказать в любой момент — сразу после пересадки или спустя годы. Обычно это происходит внезапно для человека, поэтому многие получатели трансплантатов живут в постоянной тревоге.