проект

Названы самые крупные и самые маленькие вирусы на планете

Вирусолог Нетесов: вирус гепатита В самый маленький из поражающих человека

close
100%
Courtney Johnson

Гепатит В – это самый маленький ДНК-содержащий вирус, поражающий человека. Он содержит 3200 нуклеотидов в геноме, рассказал «Газете.Ru» вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Самые большие по размерам генома — это пандоравирус и мимивирус. Но дело в том, что они не поражают человека. Это вирусы, найденные у амеб. А из существующих вирусов человека самые большие — это вирусы герпеса. У них геном около 250 тыс. нуклеотидов», – отметил Нетесов.

По словам вирусолога, у пандоравирусов количество нуклеотидов в геноме может достигать 2,5 млн.

«У бактерии E. coli (кишечной палочки. — прим. ред.) тоже около 2,5 млн. То есть геном вот этих крупных вирусов по размеру сравним с геномами самых простых бактерий», – рассказал специалист.

Подробнее о самых смертоносных, хитрых, быстро мутирующих и полезных вирусах – в интервью Нетесова «Газете.Ru».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях