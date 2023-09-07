Названы самые крупные и самые маленькие вирусы на планете

Гепатит В – это самый маленький ДНК-содержащий вирус, поражающий человека. Он содержит 3200 нуклеотидов в геноме, рассказал «Газете.Ru» вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Самые большие по размерам генома — это пандоравирус и мимивирус. Но дело в том, что они не поражают человека. Это вирусы, найденные у амеб. А из существующих вирусов человека самые большие — это вирусы герпеса. У них геном около 250 тыс. нуклеотидов», – отметил Нетесов.

По словам вирусолога, у пандоравирусов количество нуклеотидов в геноме может достигать 2,5 млн.

«У бактерии E. coli (кишечной палочки. — прим. ред.) тоже около 2,5 млн. То есть геном вот этих крупных вирусов по размеру сравним с геномами самых простых бактерий», – рассказал специалист.

Подробнее о самых смертоносных, хитрых, быстро мутирующих и полезных вирусах – в интервью Нетесова «Газете.Ru».