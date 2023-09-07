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Ученые создали минимозг для изучения последствий ударов по голове

Lab on a Chip: сотрясение может спровоцировать развитие деменции в течение суток

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Ученые из Университета Пердью (США) выяснили, что вызывающие болезнь Альцгеймера повреждения появляются в течение нескольких часов после удара по голове. Результаты исследования были представлены в журнале Lab on a Chip.

Исследователям давно известно, что черепно-мозговая травма (ЧМТ) увеличивает риски развития болезни Альцгеймера. Однако точный механизм этой взаимосвязи еще не установлен. Чтобы восполнить пробел, команда разработала «минимозг» для изучения последствий сильных ударов.

В ходе эксперимента авторы три раза нанесли удары достаточной силы, чтобы вызвать ЧМТ. Как оказалось, нейроны вырабатывают большое количество вещества акролеина, которое ранние исследования связывали с повреждением клеток мозга и нейродегенеративным заболеванием. Высокое содержание акролеина привело к образованию амилоидного белка, который также связан со слабоумием.

Два этих фактора риска развития слабоумия появляются в течение первых 24 часов после ударов. По словам ученых, это открытие поможет разработать терапию против болезни, а также методы раннего предсказания развития деменции.

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