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ВОЗ объяснила свою позицию по легализации иглоукалывания

ВОЗ: важно пересмотреть отношение к иглоукалыванию из-за широкого распространения методики

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Альтернативные методы медицины применяются во многих регионах мира, особенно там, где она играет важную роль в культуре и экономике, а в отдаленных и сельских районах она часто может быть единственным доступным средством лечения, поэтому важно пересмотреть отношение к ней, сообщили «Газете.Ru» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В августе ВОЗ провела первый Всемирный саммит по альтернативной медицине, на котором поднимался вопрос об эффективности акупунктуры (иглоукалывания) и внедрения этой практики в здравоохранение.

«ВОЗ крайне важно, чтобы страны прибегали к использованию только доказанных практик для обеспечения безопасного, эффективного и качественного медицинского обслуживания. В эпоху обострения проблем здравоохранения альтернативная медицина, опирающаяся на убедительные доказательства, может стать предвестником новой эры в глобальном здравоохранении», — отметили в организации.

Там также подчеркнули, что необходимо создать новую доказательную базу для альтернативных методов лечения. На прошедшем в Индии саммите никакого финального документа публично принято не было, однако это может произойти в ближайшем будущем. ВОЗ намерена помочь в проведении показательных исследований эффективности альтернативных методов лечения.

Ранее врач объяснила, почему эффективность иглотерапии так сложно доказать.

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