Может встать сердце, а не то, что предполагалось. В чем опасность эректильного меда

Есть множество народных способов улучшения потенции у мужчин, и один из них – употребление натуральных БАДов. Например, в маркетплейсах можно найти мед для повышения потенции, который, как говорится в описании, «работает за полчаса». Однако все дело не в меде, а в «Виагре», о содержании которой умалчивают производитель и продавцы. По словам опрошенных «Газетой.Ru» специалистов, такой мед может привести к аритмии, проблемам с давлением и даже остановке сердца.

Мед с секретом

На рынке биодобавок и «натуральных» смесей на медовой основе регулярно появляются продукты, обещающие чудодейственные эффекты – от невероятного прилива энергии до повышения потенции. Один из самых популярных подобных продуктов, который можно найти на маркетплейсах, — мед Royal King Honey от производителя DR's Secret (ныне PRO'f Secret).

close Mед Royal King Honey Dr's Secret

Однако, за фасадом «натуральности» и эффективности данного продукта могут скрываться не совсем натуральные компоненты. Зачастую под видом безобидного меда или травяных смесей недобросовестные производители добавляют мощные активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), не указывая их на этикетке.

Чаще всего в таких «натуральных» продуктах обнаруживаются силденафил — активный компонент «Виагры», используемый для лечения эректильной дисфункции, и тадалафил — активный компонент «Сиалиса», — аналога «Виагры», — также применяемого при эректильной дисфункции.

«Наш центр провел независимый экспертный анализ одного из таких популярных продуктов на медовой основе, обещающего «чудодейственный» эффект. С помощью методов высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием в представленном образце был однозначно идентифицирован тадалафил (рецептурное лекарственное средство для лечения эректильной дисфункции). Его наличие не было указано на упаковке, что является прямым введением потребителя в заблуждение и грубейшим нарушением законодательства», – рассказал «Газете.Ru» химик, директор центра коллективного пользования «Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов» РТУ МИРЭА Артемий Ничуговский.

Этот мед с секретом поступает в основном из Малайзии, Турции, Туниса или Таиланда. В России его можно купить на маркетплейсах и других сайтах. Официального представительства производителя биологически активной добавки (БАД) в России нет, «Газета.Ru» отправила запрос малазийской компании, однако ответа не получила.

Как рассказал медицинский юрист Иван Печерей, все БАДы, включая такой мед, должны иметь регистрационное удостоверение и быть зарегистрированы в системе «Честный знак». Однако информации о наличии подобных документов на страницах продавцов меда на маркетплейсах нет, на вопрос о том, был ли зарегистрирован продукт в России, ответа корреспондент «Газеты.Ru» не получил.

«Любой БАД, который попадает на полки аптек и магазинов, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Он должен быть в соответствующем реестре, в системе «Честный знак». Регистрацией БАДов занимается Роспотребнадзор. БАДы относятся к продуктам питания, а не лекарствам, и регламентируются по другими правовыми нормами, нежели оборот лекарственных средств. Если БАДа нет в реестре и отсутствует регистрация в системе «Честный знак», скорее всего он ввезен полулегальным путем. Такие случаи нередки, основной поток подобной продукции идет из Китая и других стран Азии. Из Китая завозится очень много таких добавок», — рассказал Печерей.

Глобальная проблема

Сообщения о наплыве меда, содержащего компоненты «Виагры», поступают из разных стран. Например, французские власти и таможня бьют тревогу по поводу распространения «эректильного меда». Согласно официальному сообщению французской таможни, количество незаконных ввозов таких продуктов резко возросло: если в 2019 году было зафиксировано всего 18 случаев, то в 2023 году – уже 131 случай изъятия. 2024 год побил все рекорды по количеству обнаружений и изъятых объемов.

В ходе одной из наиболее крупных операций в порту Марселя было изъято почти 860 тыс. стиков, что составляет более 13 тонн так называемого «афродизиакального меда».

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (Food and Drug Administration, FDA) выпустило публичное уведомление о продукте DR's Secret Bio Herbs Coffee, в котором был обнаружен тадалафил. Продукты с названием Royal Honey также регулярно фигурируют в предупреждениях: так, FDA уведомляло о наличии тадалафила или силденафила в продуктах Royal Honey VIP. Подобное также сообщалось и о БАДе Kingdom Honey Royal Honey VIP.

В России подобное уже случалось в 2016 году — тогда в БАДах «Сеалекс Форте» и «Али Капс» Роспотребнадзор обнаружил не заявленное при регистрации вещество тадалафил.

В данном случае нарушение обнаружили специалисты РТУ МИРЭА, которым на независимое исследование принесли медовую добавку для улучшения эрекции. Ученые подтвердили в ней наличие тадалафила.

close В ходе лабораторного анализа методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (GC-MSD) на оборудовании Agilent 1260 Infinity II MSD 6160A подтвердил наличие Тадалафила (CAS 171596-29-5, формула C22H19N3O4) с временем удерживания 21,9149 минут и высокой степенью совпадения (90,7%) с библиотечным спектром NIST17.L. РТУ МИРЭА

В ходе лабораторного анализа методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием исследователи подтвердили наличие тадалафила (CAS 171596-29-5, формула C22H19N3O4) в БАДе. Другой анализ методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием также подтвердил наличие тадалафила в меде.

Инфаркт вместо секса

Как известно, и силденафил, и тадалафил могут быть опасны, ведь они подходят далеко не всем людям.

«Описаны случаи, когда разовая доза тадалафила в подобном продукте многократно превышала терапевтическую норму, установленную для лекарственных препаратов. Это может привести к тяжелой передозировке и непредсказуемым побочным эффектам. Особенно серьезные риски возникают для людей с хроническими заболеваниями. Силденафил и тадалафил категорически противопоказаны пациентам, принимающим нитраты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (например, «Нитроглицерин»). Их сочетание может вызвать резкое, угрожающее жизни падение артериального давления», – рассказал Артемий Ничуговский.

По словам доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова, опасность тадалафила в БАДах заключается в том, что нет данных о том, в какой он дозе и какого качества.

«Представьте, что вместо таблетки в 5 мг вы принимаете 20 или 30 мг. Последствия непредсказуемы. Если лекарство — это таблетка с четкой, выверенной дозировкой, то здесь действующее вещество хаотично размешано в банке с медом.

Одна порция меда может не подействовать, а другая — привести к катастрофе. Ключевым звеном действия препаратов является мощное расширение сосудов, включая сосуды сердца и головного мозга.

В итоге вы можете получить резкое падение давления, аритмию и тахикардию, острый инфаркт миокарда или инсульт», — объяснила врач.

Отсутствие указаний на упаковке препарата о содержании в нем тадалафила делает невозможным учет его совместимости с другими лекарствами.

«Если вы по назначению врача принимаете препараты от стенокардии или сердечной недостаточности из группы нитратов, то их сочетание с силденафилом или тадалафилом вызывает неконтролируемое расширение сосудов и падение давления, несовместимое с жизнью. Совместный бесконтрольный прием грозит серьезными осложнениями, такими как критическое снижение артериального давления (шок), инфаркт или инсульт», — объяснил врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе.

По его словам, препараты для потенции уменьшают сосудистый тонус и расслабляют гладкую мускулатуру, что увеличивает приток крови к половым органам.

«Однако этот эффект также может способствовать повышению нагрузки на сердце.

У людей с заболеваниями сердца (например, ишемической болезнью, аритмией или сердечной недостаточностью) это может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт миокарда или отек легких.

Избыточные дозы тадалафила могут вызывать резкие колебания давления, что приводит к головокружению и увеличивает риск падения. Это может быть особенно опасно для людей с предрасположенностью к гипотонии или тем, кто принимает другие препараты, которые снижают давление», — добавил Шубитидзе.

Уролог-андролог Центра репродукции «Линия жизни» Екатерина Коновалова также отмечает, что ситуация с добавками на основе меда, содержащими рецептурные препараты, опасна тем, что без медицинского наблюдения человек не может отличить побочные эффекты от опасных реакций.

«Головная боль, боль в спине, «приливы», заложенность носа или диспепсия (нарушение нормальной деятельности желудка, затрудненное и болезненное пищеварение) — распространенные симптомы, которые без консультации врача нередко игнорируются. Формат на основе меда несет дополнительную угрозу. В отличие от таблеток, в нем невозможно точно контролировать дозировку. Одна ложка может оказаться безвредной, а три — вызвать тяжелую реакцию. К тому же мед воспринимается как натуральный и безопасный продукт, что снижает настороженность. Люди могут употреблять его в больших количествах или давать другим, не подозревая о рисках», — рассказала Коновалова.

Распознать небезопасное средство можно по нескольким признакам. Настораживают обещания быстрого и сильного эффекта — настоящие растительные препараты действуют мягко и постепенно, а курс лечения занимает недели.

«Подозрительно выглядит и упаковка без полного состава, а восторженные отзывы о «мгновенном результате» часто указывают на подделку. Единственный безопасный способ решения проблем с потенцией — консультация с врачом-андрологом или урологом. Только специалист сможет установить причину нарушений, подобрать адекватное лечение и обеспечить контроль за его безопасностью. Единственно верный путь — это не поход в интернет-магазин за «волшебным» медом, а визит к врачу», — заключила Коновалова.