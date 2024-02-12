Почему после 60 лет может неожиданно развиться эпилепсия и чем она опасна

Эпилепсия – это травмоопасное заболевание, проявляющееся внезапными приступами нарушений двигательных, чувствительных и прочих функций организма. Что происходит с мозгом во время этих приступов, с чем их можно перепутать и почему эпилепсия может внезапно возникнуть после 60 лет у здорового человека – в международный день эпилепсии «Газете.Ru» рассказала профессор, доктор медицинских наук, вице-президент «Объединения врачей-эпилептологов и пациентов» России, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, эпилептолог Кира Воронкова.

— Расскажите, пожалуйста, что происходит с мозгом человека во время приступов эпилепсии?

— Основой эпилепсии служит спонтанное нарушение в электрической активности клеток головного мозга. То есть в группе нейронов нарушается их активность, функции мембраны клетки, каналов, рецепторов и в результате формируются патологические электрические разряды.

Внешне это проявляется различными типами приступов в зависимости от того, в какой области мозга нарушена работа клеток. Это может быть лобная доля, височная, теменная, затылочная и даже весь мозг.

close 100% Кира Воронкова Из личного архива

— Какие типы приступов бывают у пациентов?

— Эпилепсия – многолика. Это может быть «классический» по представлениям людей тип приступа, который мы все хорошо представляем. У пациента отключается сознание, возникают судороги, он может упасть, травмироваться, может отмечаться выделение пены изо рта, у него может возникнуть непроизвольное мочеиспускание. После описанного приступа у него может быть спутанное сознание.

Но это только один из множества вариантов. Бывает, что человек отключается, но позу при этом сохраняет и не падает. Может случиться так, что он перестанет понимать, что говорят окружающие или сам не сможет говорить понятно для окружающих. Приступы могут проявляться вздрагиванием, застыванием, взглядом в одну точку. Иногда во время приступов пациенты могут перебирать руками или сглатывать. Иногда больной может ощущать внутреннее чувство уже виденного или никогда не виденного. Существуют и такие типы приступов, когда человек ощущает восходящее чувство тошноты.

— И все зависит от зоны повреждения головного мозга?

— Да, от зоны повреждения, его формы и формы самой эпилепсии. Например, существуют генерализованные эпилепсии и очаговые. При генерализованных формах эпилепсии мы не говорим о зонах повреждений головного мозга, поскольку, как следует из определения, весь головной мозг участвует в процессе чрезмерного электрического производства.

— В сети можно найти информацию про эпилептический синдром. Чем он отличается от эпилепсии?

— Отличный вопрос. Дело в том, что в России эпилептический синдром звучит как диагноз, когда врач не понимает, что с пациентом, то есть это — что-то среднее между эпилепсией и чем-то непонятным. Еще его ставят при конкретных задачах.

На самом деле в современной мировой терминологии эпилепсия приравнена к эпилептическому синдрому. Можно сказать, что этот синдром – детально описанная форма эпилепсии.

— Существуют так называемая эпилепсии пожилого возраста. Есть ли у нее какие-то отличительные черты?

— Эпилепсия пожилого возраста – это такая же эпилепсия, как и в молодом возрасте. Это хроническое заболевание головного мозга, которое вследствие чрезмерных нейронных разрядов проявляется в виде различных типов приступов. Но возникает оно не в молодости, а уже после 60 лет.

Причем, в пожилом возрасте эпилепсия встречается так же часто, как в молодости и детском возрасте.

Конечно, у нее есть свои особенности клинической картины, диагностики и лечения, но суть заболевания остается такой же.

— То есть, когда мы говорим об эпилепсии в пожилом возрасте, то мы имеем в виду, что мы всю жизнь были здоровы, у нас не было наследственной предрасположенности к заболеванию, но вдруг неожиданно нас настигает эпиприступ? Почему так происходит?

— Это происходит вследствие различных повреждений головного мозга. Это может быть инсульт, черепно-мозговая травма, инфекционные заболевания, тот же COVID-19, токсические повреждения мозга, возникшие из-за употребления алкоголя или наркотиков, и многое другое.

Самое интересное тут то, что сам возраст может быть причиной развития эпилепсии. Пожилой человек может с удивлением сказать: «У меня нет никаких повреждений на снимке головного мозга. Откуда у меня эпилепсия?». Тогда мы отвечаем, что именно фактор возраста является причиной вашего диагноза.

— Почему?

— Существует такое понятие, как накопленное повреждение. Человек когда-то перенес воспаление или получил травму, даже легкую, где-то он несколько лет пил, где-то случится микроинсульт. То есть его мозг испытывал страдания в течение жизни от тех или иных факторов, поэтому уже в пожилом возрасте может начаться эпилепсия.

— Существуют ли факторы, которые могут спровоцировать первый приступ, например, стресс или испуг?

— Среди людей распространен миф, что вот человек идет, его собачка напугала и начался приступ. Такого не бывает. Как правило, приступ может начаться внезапно.

— Может ли эпилепсия пожилого возраста сопровождаться какими-либо осложнениями, в частности, снижением когнитивных функций?

— Конечно, но это актуально для всех возрастов. Конечно, после 60 лет у человека происходит естественное снижение когнитивных функций по разным причинам, например, из-за болезни Альцгеймера.

Эпилепсия может только ускорить это снижение, но стать причиной не может. Она просто не успеет самостоятельно сделать это. Раньше, когда не было эффективных методов терапии заболевания, и больной человек все время подвергался приступам, он мог распадаться и деградировать. Сегодня, при правильном лечении, пациент может спокойно дожить и до 90 лет.

— Существуют ли еще какие-либо осложнения эпилепсии после 60 лет?

— Одно из главных осложнений — это переломы при падениях. Часто после 60 лет у людей диагностируется остеопороз (снижение плотности костей), поэтому падение может закончиться фатальным переломом.

— Как диагностируют заболевание у людей пожилого возраста?

— Эпилепсия – многолика, и многие заболевания могут быть на нее похожи, поэтому диагностировать ее – нелегкое дело. Например, у человека может случиться эпизод аритмии, и он может упасть без сознания. У него будут точно такие же судороги с прикусыванием языка, как при эпилепсии. Приступ будет сопровождаться таким же мочеиспусканием. Эти два состояния внешне отличить невозможно.

Также существует проблема психических неэпилептических приступов. Тогда приступы, тоже похожие на эпилепсию, оказываются вызваны какими-то другими заболеваниями.

Кроме того, судорожный припадок может быть симптомом, который свидетельствует о наличии новообразования в головном мозге или развитии метастазирования. В основном до появления эпилептических припадков злокачественное образование не обнаруживают.

— Как же отличить эпилепсию?

— Применяются классические методы, это — электроэнцелография и магниторезонансная томография. Но, когда мы говорим о пациентах в возрасте, нужно «поумерить пыл».

Часто молодые врачи любят использовать «некомфортные» методы диагностики. Например, существует проба с депривацией сна, когда пациента лишают сна накануне электроэнцефалографии, тем самым как бы провоцируя приступ. Вот с пожилыми пациентами такого делать нельзя, потому что для пожилого человека это может быть сопряжено с реализацией его мерцательной аритмии, скачками артериального давления. Если можно пощадить пациента, избавить его от некомфортных исследований, то лучше это сделать.

Порой пожилому пациенту бывает сложно вообще поставить диагноз. Например, он живет один и не замечает каких-то симптомов. Он падает, обнаруживает себя лежащим на полу, и думает, что это просто старость. Или не падает, просто не понимает, что с ним происходит. Тоже списывает это на старость, и не думает об эпилепсии. Поэтому важно следить за своим состоянием, и даже при малейших подозрениях, лучше обратиться к специалисту.

— Вы упомянули, что есть свои особенности лечения эпилепсии у пожилых. Чем оно отличается от терапии молодых людей?

— Когда мы лечим молодых людей, не детей, мы можем применять очень агрессивную терапию. Это высокие дозы и большое количество препаратов, некоторые пациенты могут применять и четыре, и пять лекарственных препаратов. У пожилых пациентов такого никогда не бывает, максимум два препарата.

Три – это уже казуистика.

Еще мы, как правило, не применяем хирургические тактики лечения, за исключением тех патологий, которые угрожают жизни пациента. Бывает такое, что эпилепсия вызвана развивающейся в головном мозге опухолью, тогда мы проводим операцию по ее удалению.

Еще одно: мы должны выбирать щадящие препараты, потому что организм у них уже ослаблен. Например, им нельзя назначать карбамазепин (противоэпилептическое лекарство). Это важно упомянуть, потому что у нас его до сих пор назначают людям старше 60 лет, хотя это запрещено всеми клиническими рекомендациями.

— Почему его нельзя назначать?

— Во-первых, он кардиотоксичный. У всех наших пожилых пациентов есть кардиологическая коморбидность, то есть кроме эпилепсии у них есть сердечно-сосудистые заболевания.

Во-вторых, он понижает концентрацию многих совместно назначаемых препаратов. Соответственно, все, что наш пожилой пациент принимает от давления, аритмии, сахарного диабета, теряет эффективность. Я уже не говорю про нейротоксичность, про головокружение, про повышенные риски падений, которых мы пытаемся избегать.

Поэтому важно как можно раньше выявить заболевание и правильно назначить препараты, чтобы улучшить качество жизни пациента с эпилепсией и снизить риск опасных для его жизни осложнений.