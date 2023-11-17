Новая причина аутизма. Как связана недоношенность с риском развития расстройства

По данным ВОЗ, в мире каждый десятый ребенок рождается раньше срока. И, как выяснили исследователи из Швеции, у них есть повышенный риск развития расстройств аутистического спектра (РАС). В день недоношенных детей «Газета.Ru» выяснила действительно ли аутизм связан с недоношенностью, какие факторы провоцируют преждевременные роды и можно ли на это повлиять.

Каждый 10 ребенок в зоне риска

Шведские ученые из Лундского университета предполагают, что ранние роды могут быть одной из основных причин развития РАС среди детей.

Они провели исследование более 4 млн младенцев, родившихся в Швеции в 1973-2013 годах и доживших до возраста 1 года. Все они находились под наблюдением по поводу выявленного аутизма до 2015 года.

Результаты показали, что распространенность РАС составила целых 6% среди детей, рожденных на 22-27 неделе (крайне недоношенные), 1,9-2,1% — среди очень и умеренно недоношенных младенцев (28-37 недели), и 1,4-1,6%, если роды прошли на сроке 37-41 недель.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 15 миллионов детей ежегодно рождаются преждевременно (до полных 37 недель беременности), и это число возрастает. Это каждый десятый ребенок в мире, который подвержен повышенным рискам развития аутизма. В России, по данным Росстата, за 2021 год с преждевременными родами столкнулись 6% рожавших.

К преждевременным родам приводят множество причин. Это инфекции, увеличение объема околоплодных вод и многоплодная беременность, сообщила «Газете.Ru» репродуктолог, акушер-гинеколог, заведующая отделением ВРТ центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Анна Ильина.

«Одна из самых частых причин преждевременных родов во второй половине беременности – преждевременное сглаживание и открытие шейки матки. Большое количество родов в анамнезе также повышает риск преждевременных родов. Если индекс массы тела у женщины, которая планирует беременность, превышает 30, то это всегда увеличивает риск осложнений во время беременности, которыми являются отеки, преэмплаксия (грозное осложнение беременности, характеризующееся повышенным артериальным давлением, белком в моче и отеками), эклампсия (заболевание, при котором наблюдается судорожная активность, а артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребенка) и повышенное давление. Все эти факторы, в свою очередь, могут стать причиной преждевременных родов», — объяснила Ильина.

Недоношенность действительно может стать значимым фактором риска развития задержек моторного и психоречевого развития с чертами РАС, отметила член «Ассоциации медицинских генетиков» и «Российской ассоциации репродукции человека», врач-генетик центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Юлия Зиновьева.

«Очевидно, что дети с крайней степенью недоношенности относятся к группе с наиболее высоким риском развития разных патологий. Настолько раннее рождение в большом проценте случаев связано с задержкой внутриутробного развития плода, риском гипоксии и внутриутробной гибели. Эти проявления часто вызваны различными патологиями у плода. Ребенок может родиться живым и иметь патологию разной степени тяжести, в том числе аутизм», — отметила Зиновьева.

По ее словам, у детей, рожденных раньше срока, не успевают развиться структуры головного мозга и других систем органов, которые снабжают мозг кислородом, также у них присутствуют атрофические изменения коры и базальных ядер головного мозга, которые могут способствовать отставанию в развитии. Сегодня врачи могут выхаживать детей, рожденных на крайне маленьких сроках, поэтому и детей с РАС стало больше.

Более 400 причин

Врач-психиатр, доктор медицинских наук НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Наталия Устинова отметила, что это не единственное исследование, которое подтверждает: ребенок, рожденный преждевременно, имеет повышенные риски формирования нарушений нейропсихического развития, включая аутизм, или, как принято сейчас называть это состояние, – расстройства аутистического спектра (РАС).

«Важно подчеркнуть, что преждевременные роды – это, возможно, не начало, а один из этапов процесса, в результате которого и формируется РАС. Кроме того, исследования определяют общие факторы риска для недоношенности и аутизма: метаболические нарушения, сахарный диабет, дефицитное питание, высокий индекс массы тела мамы. Но связь между недоношенностью и аутизмом не означает, что одно обязательно вызывает другое. Исследователей интересуют возможные генетические факторы и факторы окружающей среды, влияющие как на преждевременные роды, так и на аутизм», — объяснила Устинова.

По ее словам, найти одну причину аутизма вряд ли удастся, это многофакторное расстройство, в развитии которого играет роль стечение самых разных обстоятельств, и, вероятно, какие-то из них могут приводить и к преждевременному рождению. В исследованиях высказывается предположение, что может быть много «аутизмов» с похожими особенностями поведения, но различными этиопатогенетическими механизмами.

Однако все еще, несмотря на огромное количество научных исследований, во многих случаях не удается объяснить, какие именно причины и события привели к аутизму, считает Устинова.

«Раньше казалось очевидным, что происходит что-то именно с мозгом. Но у людей с РАС, в большинстве случаев, не находят таких изменений в головном мозге, каких нельзя обнаружить у людей без аутизма. Сейчас , например, активно исследуется двунаправленная ось мозг-кишечник. Известно, что микробиота может влиять на функционирование мозга, и на траекторию нейроразвития.

Возможно, если нам удастся подобрать «ключ» к аутизму, то это позволит значительно изменить взгляды на лечение многих заболеваний. Уже сегодня становится понятно, что необходим холистический персонализированный подход к медицинскому сопровождению детей и взрослых с аутизмом.

Ученые называют более 400 различных причин возникновения РАС, соглашается директор Научно-практического центра детской психоневрологии ДЗМ, профессор Татьяна Баташева. Среди них и стресс у матери во время беременности, и внутриутробные инфекции, и прием определенных медикаментов, и генетические факторы.

«В нашем Научно-практическом центре детской психоневрологии мы оказываем помощь маленьким пациентам с РАС. Среди них есть и недоношенные дети, и рожденные в срок, или даже чуть позже. И совершенно точно, мы не можем говорить о недоношенности, как о единственном или наиболее значимом факторе возникновения РАС. По нашему опыту, и опыту других коллег, в 40% случаях в виде РАС проявляются различные неврологические патологии, заболевания головного мозга. И распознать это без специальных исследований каждого конкретного пациента – невозможно. И потому крайне важно при наличии любых отклонений, в первую очередь, пройти обследование у квалифицированного невролога», — объяснила Баташева.

По ее словам, прогноз для каждого недоношенного ребенка крайне индивидуален, и говорить о том, что каждый из них имеет РАС, нельзя. У двух детей, рожденных на одном сроке, с примерно одинаковыми проблемами у матерей во время беременности, есть принципиально разные результаты: от полного физического и психического здоровья до глубокой ментальной или двигательной инвалидности.

«Но точно очень многое всегда зависит от правильной и вовремя начатой реабилитации. Благодаря ей можно достичь очень хороших результатов», — заключила специалист.

Устинова также добавила, что развитие РАС у ребенка можно предотвратить на ранних этапах развития плода. В этом родителю может помочь фетальное программирование.

«Это теория, согласно которой сигналы окружающей среды во время внутриутробного развития плода, играют основополагающую роль в определении траекторий здоровья на протяжении всей жизни. В рамках этого направления выделяются управляемые факторы, которые могут повысить вероятность рождения здорового ребёнка. Это базовое ведение здорового образа жизни, отказ от некоторых препаратов, которые провоцируют РАС», — заключила специалист.

Кроме того, крайне важно проводить профилактику преждевременных родов, которая включает грамотное наблюдение врача до родов, а также подготовку к беременности – своевременное посещение гинеколога (не реже 1 раза в год) с профилактическим взятием всех мазков и своевременное лечение всех возможных инфекций.