Менингит, абсцесс мозга и тромбоз пазух. К чему приведет невылеченный насморк - Газета.Ru

— Что такое ринит, и какие виды ринитов принято выделять?

— Ринит, или по-простому насморк, – это воспаление слизистой оболочки носовых ходов, которое проявляется заложенностью, чиханием и обильными слизистыми выделениями.

На самом деле разновидностей ринита достаточно много. Начнем с того, что их можно разделить на инфекционные и неинфекционные. Последние можно разделить на аллергические и специфические риниты. Первые вызываются различными инфекциями – вирусами, бактериями или грибками. Аллергические риниты возникают из-за действия аллергена, например пыльцы или шерсти животного, а специфические могут быть вызваны, например, медикаментами.

— Что такое медикаментозный ринит?

— К сожалению, сегодня многие пациенты самостоятельно покупают капли для носа и начинают ими пользоваться без назначения врача. Их нужно применять только в течение 3-5 дней, но люди, как правило, не контролируют частоту использования капель.

Это приводит к развитию медикаментозной зависимости. Продолжительный прием препаратов приводит к пересушиванию слизистой носа и постоянному воспалительному процессу.

— Как избавиться от этой зависимости?

— Если это начальная стадия, то будет достаточно отказаться от капель. Если случай запущенный, то здесь обязательно участие ЛОР-врача. Он назначит комплексное лечение, которое будет включать и санационные процедуры, и физиотерапевтические методы.

— А таблетки от насморка могут вызывать такое же привыкание?

— Все зависит от длительности приема препарата. Но, как правило, человек все-таки контролирует количество таблеток, которое он принимает. Я ни разу не встречал привыкания к таблетированным формам.

close 100% Алексей Литвинов Фото из личного архива

— Какие еще существуют капли кроме сосудосуживающих?

— Все капли от насморка, как правило, являются сосудосуживающими. Их назначают в качестве симптоматической терапии с целью уменьшения отека в соустье носа, которое как маленький канальчик соединяет носовую полость с пазухами. В результате человеку легче дышать.

Также продаются гормональные капли в нос. Это серьезные препараты, которые назначает врач. Их используют при тяжелом аллергическом рините или синусите. В их состав входят различные глюкокортикостероиды, которые оказывают выраженное противовоспалительное действие и нормализуют тонус сосудов слизистой носа.

Есть также негормональные противоаллергические капли. Они тоже сужают сосуды, но еще в состав входит противоаллергический компонент. Правила использования у них такие же.

Сосудосуживающие капли различаются по действующему веществу, которые бывают разными по силе.

Есть препараты, которые не рекомендовано назначать детям, это, например, «Нафтизин». Там действующее вещество – нафазолин, оно вызывает отравление с последующей госпитализацией в реанимацию.

— Отравление случается только у детей?

— Да, поэтому детям этот препарат назначать не рекомендовано, а вот раньше его выписывали всем подряд. Просто не было такого ассортимента капель.

— Но ведь его до сих пор применяют при лечении насморка у детей. Или нет?

— Там разные дозировки, нужно обращать на это внимание. Есть раствор 0,05% — его можно детям от 1 года, но только по 1-2 капли в день, а есть раствор 0,1% — его применять уже нельзя. Однако я все равно не рекомендую рисковать. Сегодня есть много других более безопасных капель.

— Различаются ли капли по времени действия?

— Да, тут можно выделить три группы. Есть препараты кратковременные, более длительные и с максимальным возможным временем действия. К примеру, препарат «Ксилометазолин» действует до 6 часов, он входит в первую группу. Есть еще препарат «Оксиметазолин», он действует до 12 часов.

От этой характеристики зависит и кратность приема этих препаратов. Чем дольше время действия, тем реже его нужно применять, всю информацию о правилах приема можно найти в инструкции. Однако я бы все равно не рекомендовал назначать себе капли самостоятельно, как это делают многие.

— В аптеках также продаются препараты для промывания пазух носа. Их можно самостоятельно применять?

— Такие препараты – да. Промывать нос необходимо при любом насморке. Эти «промывалки» тоже можно разделить на две группы: есть изотонические слабосоленые растворы, а есть гипертонические с повышенным содержанием соли.

Если у вас сильный отек в носу и его нужно снять, мы должны промывать нос гипертоническим раствором. Он вытягивает немножко воду из тканей, и отек уходит. Слабосоленые растворы можно применять в менее тяжелых случаях.

При этом важно правильно соблюдать методику промывания, с которой можно ознакомиться в интернете. Из основных пунктов могу выделить, что детям до 4 лет ни в коем случае нельзя промывать нос сильной струей, нужно купить специальный отсос или ирригатор. Также нельзя ни в коем случае поворачивать голову, особенно детям: ведь у детей слуховая труба, которая находится в носоглотке, она намного короче и шире, чем у взрослых, и находится под другим углом. Если туда попадет раствор, может развиться отит.

— После пандемии многие для профилактики COVID-19 начали самостоятельно промывать нос раствором соли. Действительно ли такой метод помогает?

— Нет. Такой способ не гарантирует защиты от вируса, ведь за то время, пока мы идем от метро до дома, вирус успевает проникнуть в организм. Для успокоения можно, конечно, промыть нос, но это малоэффективно. Еще в пандемию все мазали нос оксолиновой мазью, но она тоже не защищает от вирусных инфекций.

— Некоторые покупают экстракты ментола и мяты и используют их для лечения насморка. Также используют экстракт герани. Работает ли такой метод?

— Ментол и мята не являются лечебными препаратами, это отвлекающая терапия. Да, их добавляют в капли, но ведь действующее вещество — это не ментол и эвкалипт, а ксилометазолин или оксиметазолин. Именно они действуют на сосуды носа.

Если мы говорим о тех случаях, когда люди капают чистые эфирные масла, то такая практика крайне нежелательна. Подобное воздействие может быть очень губительным для слизистой оболочки не только полости носа, но и носоглотки. Может возникнуть ожог и, как следствие, ухудшение симптомов. Это дополнительный отек ткани, который может привести к еще большему затруднению носового дыхания, что увеличит период выздоровления.

— Также многие покупают аюрведические капли. Они работают?

— Те капли, которые содержат какие-то растительные экстракты, не лечат насморк. Более того, они могут содержать аллергены, которые только усугубят состояние пациента с аллергическим ринитом.

— А с неаллергическим? Например, очень популярны индийские капли, они содержат лотос, корицу, солодку, козье молоко, кунжутное масло.

— Возможно, какие-то экстракты этих растений обладают и антибактериальным, и антисептическим действием, и противоотечным. Но я бы не стал их использовать – неизвестно, что там может быть еще. Лучше использовать проверенные методы.

— Некоторые капают витамины в нос. Якобы так они проходят через гематоэнцефалический барьер мозга и помогают нормализовать мозговое кровообращение и в принципе работу организму. Действительно ли это работает?

— Нет, они здесь не всасываются, они проникают в носоглотку, потом в ротоглотку, дальше по слизистой они скатываются в желудок. Гораздо проще их пить обычным способом.

Конечно, в носу развитая кровеносная система, которая расположена близко к мозгу, поэтому часть вещества может всасываться слизистой. Но не в том количестве, чтобы оказывать какой-то лечебный эффект.

— Часто люди пренебрегают походом к врачу и не лечат насморк даже каплями. К чему может привести запущенный ринит?

— Ринит может перейти в синусит. Причем не только вирусный или бактериальный, но и аллергический имеет осложнение в виде воспаления носовых пазух.

Один из видов синусита – гайморит, когда воспаляется верхнечелюстная пазуха, — он самый распространенный. Далее идут воспаление решетчатого лабиринта (этмоидит), затем лобной (фронтит) и клиновидной (сфеноидит) пазух. По течению выделяют острый и хронический синуситы. Синусит обычно проявляется заложенностью носа, слизистыми или гнойными выделениями из носа, болью в области пазухи. Нередко заболевание протекает с повышением температуры тела или головной болью.

— Как одно заболевание перетекает в другое?

— У нас есть семь пазух, они соединены с носовой полостью узкими ходами. Из-за отека слизистой полости носа нарушается аэрация пазух, то есть они не очищаются. Тогда в них накапливается серозная жидкость, создаются благоприятные условия для развития воспаления. Начинается риносинусит.

Иногда к серозной жидкости присоединяются бактерии, тогда синусит можно вылечить только антибиотиками. Но сначала нужно подтвердить бактериальную инфекцию, которая может проявляться лейкоцитозом в крови, либо стойким гнойным отделяемым из полости носа, не вылечивающимся обычными препаратами.

— Какие могут быть осложнения, если не лечить риносинусит?

— Как правило, сначала у человека появляется вирусный ринит, потом риносинусит, к которому присоединилась бактериальная флора. И это все приводит к развитию внутричерепных риногенных осложнений.

Это целая группа заболеваний, в основе механизма развития которых лежит проникновение гноеродных бактерий из первичного инфекционного очага к мозговым оболочкам. Отсюда сепсис крови, воспаление зрительного нерва и оболочек глаза, остеомиелит, абсцесс мозга, менингиты.

Еще одно осложнение — тромбоз пещеристой пазухи, когда происходит закупорка пещеристой венозной пазухи головного мозга тромботическими массами. Последнее кстати чаще возникает при гайморите.

Поэтому важно вовремя диагностировать синусит и лечить его. Если насморк не заканчивается, например, в течение 4-5 дней, то нужно обратиться к ЛОР-врачу.

— Как эти заболевания проявляются?

— Это и повышение температуры тела, выраженная слабость, спутанность сознания. То есть происходит обострение интоксикационного синдрома. Кроме того, для многих осложнений характерны мозговые симптомы: головная боль в лобно-теменной области или давление в глазах, затуманивание зрения.

Менингеальный синдром проявляется светобоязнью, повышенной чувствительностью к запахам, невыносимой головной болью. У части больных развивается психомоторное возбуждение, бред. Во многом симптоматика зависит от расположения патологического процесса, например поражение височной доли сопровождается, например, возникновением шума в ушах.

Часто эти заболевания диагностируются уже неврологом. То есть люди приходят с жалобами на сильные головные боли или неприятные ощущения давления в глазах, при этом не предавая значение гнойному насморку, который не заканчивается уже несколько недель.

Проблема в том, что если невролог не распознает заболевание и его причину, то часто это заканчивается летальным исходом. Все же внутречерепные осложнения — наиболее опасные.

— Как эти заболевания лечатся? Медикаментозно или путем операции?

— Как правило, это экстремальное лечение, и врачи стараются задействовать все методы. В начале, естественно, сделают санацию, то есть лечат основное заболевание, которое привело к осложнению. Делается это путем дренирования пазух — это операция. Сегодня применяют эндоскопические методы, то есть минимально инвазивные.

Только после этого проводят медикаментозную терапию антибактериальными препаратами, которые проникают через гематоэнцефалический барьер, в мозг.

— Как происходит процедура дренирования пазух?

— Это быстрая операция, занимает около получаса, и проводится под местной анестезией. С помощью эндоскопа хирург через ноздри добирается до проблемной области. Затем эта полость тщательно промывается, после чего в отверстие устанавливается дренаж. Он необходим, чтобы место прокола не затягивалось раньше времени, и патологическое содержимое свободно оттекало в носовой ход.

Но чтобы не доводить до операции, нужно не пускать ситуацию на самотек и просто вовремя обратиться к специалисту, если ринит не прошел за пять дней.