Зимой она качественнее. Чем отличается хорошая сперма

15 октября в России отмечается день отца, а чтобы стать отцом, нужно зачать ребенка. Для успешного зачатия необходимо, чтобы здоровый эякулят соответствовал определенным параметрам. Подробнее о характеристиках спермы и о том, как в домашних условиях определить ее качество, – в материале «Газеты.Ru».

Характеристики спермы – важный показатель мужской репродуктивной функции. В их число входят объем эякулята, его цвет, запах, консистенция, количество сперматозоидов, их подвижность и другие индикаторы. Если они выходят за рамки нормы, то зачать ребенка естественным путем без помощи врачей становится проблематично.

Определяем качество спермы самостоятельно

Согласно принятым ВОЗ нормам, размер порции здорового эякулята должен составлять от 2 до 6 мл. Меньшее количество обычно свидетельствует об угнетении функции половых придатков, а превышение объема чаще всего констатируется при воспалительных процессах.

«Объем спермы можно измерить самостоятельно. Нужно просто купить баночку для сбора биологического материала в аптеке — там есть рисочки, по ним можно определить, все ли в норме. Также можно ориентироваться на шприц 2 мл», – рассказала «Газете.Ru» врач-эмбриолог отделения вспомогательных репродуктивных технологий НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Татьяна Иванова.

В норме сперма должна иметь бело-молочный цвет, иногда сероватый. Однако если она имеет примеси желтых, зеленых или коричневых цветов, то стоит обратиться к врачу. Они могут указывать на патологические процессы в организме.

«Цвет должен быть серо-молочный. Если цвет хоть как-то напоминает красноватый или коричневатый, то это примесь крови. Такое случается, например, при травмах или опухолях. Если цвет желтый или зеленоватый, это примесь лейкоцитов, то есть гноя. Это уже признак какого-то воспалительного процесса. Тогда надо срочно бежать к урологу-андрологу, потому что это совсем плохо», – объяснила Иванова.

Слишком прозрачная жидкость – это тоже повод насторожиться, ведь в ней может быть недостаточно сперматозоидов. Именно за их счет сперма имеет мутный цвет.

Если по цвету определить нарушение легко, то по вкусу это сделать уже в разы сложнее. По словам Ивановой, в некоторых работах отмечают, что вкус эякулята больше зависит от того, что человек съел, чем от качества спермы.

«Не уверена, что по этому параметру можно как-то судить о состоянии спермы, однако если он гнилостный или совсем неприятный, то желательно обратиться к врачу», – отметила эмбриолог.

С запахом все тоже не так просто. По словам врача уролога-андролога, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Дмитрия Королева, сперма априори имеет специфический запах, поэтому определить отклонение от нормы будет проблематично. Однако, если появится резкий, щелочной, неприятный аромат, то это может быть звоночком для похода к врачу.

«Кроме того, важен такой показатель как время разжижения. По этому показателю можно понять, все ли в порядке. Со временем сперма разжижается, в норме это происходит не ранее 20-30 минут после эякуляции. Однако иногда этого не случается, тогда мы говорим о повышенной вязкости. Это затрудняет процесс достижения сперматозоидом яйцеклетки», – отметил Королев.

Обычно вязкость спермы определяют с помощью специальной стеклянной палочки. Врач помещает ее в емкость с эякулятом и медленно поднимает. В норме образовавшаяся нить не превышает двух сантиметров в длину. Если разжижение спермы не происходит, то, конечно, это влияет на возможность зачатия, так как для оплодотворения сперматозоид должен обладать высокой подвижностью, а в вязкой жидкости его движение затруднено. При повышенной вязкости спермы необходимо обратиться к андрологу.

А что покажет спермограмма?

На качество спермы также влияют такие показатели, как количество сперматозоидов в 1 мл, их подвижность, жизнеспособность и морфология (строение). Однако отследить эти параметры самостоятельно не удастся, для этого придется сдать спермограмму.

«В норме для зачатия необходимо не менее 39 млн сперматозоидов. В 1 мл эякулята должно содержаться не менее 15 млн сперматозоидов, не менее 40% из них должны быть подвижными. Оценивается еще прогрессивная подвижность, — важно, чтобы хотя бы 32% двигались не на месте, а вперед. И не менее 52% должны быть жизнеспособными. По морфологии тоже нормальными должны быть не менее 4% для зачатия естественным путем», – объяснил Королев.

По словам специалиста, эти характеристики важны, так как помогают сперматозоидам добраться до яйцеклетки. Они должны преодолеть определенный путь: попасть в матку, пройти через слизистую пробку в шейке матки, потом через слизь в полости матки, и затем через маточные трубы. На пути большая часть сперматозоидов просто погибает.

«Кроме того, когда сперматозоиды доходят до яйцеклетки, они должны находящимися в головке ферментами растворить лучистый венец, это оболочка яйцеклетки. Для этого их должно быть много, а самый шустрый в конце концов оплодотворяет яйцеклетку. Иногда он один, а иногда два и даже три», – отметил Королев.

Причем большая часть сперматозоидов погибает во влагалище из-за разницы в Ph. Кислая среда влагалища угнетающе влияет на жизнеспособность и подвижность сперматозоидов.

«В норме сперма – щелочная, а среда во влагалище – кислая. Это естественный барьер, и большое количество сперматозоидов нужно именно для того, чтобы преодолеть его. Но бывает, что кислотность эякулята превышена из-за патологических процессов, тогда мы направляем мужчину к андрологу-урологу. Если у женщины по каким-либо причинам цервикальная слизь не изменяется во время овуляции и остается вязкой, то это состояние можно считать шеечным фактором бесплодия и его можно преодолеть с помощью искусственной инсеминации: в период овуляции супруг сдает сперму, проводится ее обработка, и при помощи шприца с катетером взвесь сперматозоидов вводится в полость матки, эта процедура безболезненная и не требует анестезиологического пособия», – рассказала Иванова.

Кроме того, бывают аномалии строения сперматозоидов. По словам Королева, у сперматозоида есть головка, тело и хвостик. Но иногда возникают аномалии, например, двойной хвостик или слишком маленькая головка.

«Это плохо влияет на подвижность. Но это все аномалии строения, они не генетические, соответственно, в дальнейшем на развитие эмбриона они никак не влияют, а на возможность спермотазоида достичь яйцеклетки – да. Поэтому иногда, когда у мужчины мало сперматозоидов, приходится работать с тем, что есть, и использовать и такие с дефектами», – отметил Королев.

Однако Иванова заметила, что некоторые исследования связывали такие аномалии с неблагоприятным исходом беременности.

«Есть работы, которые говорят о том, что если у мужчины много патологических форм сперматозоидов, то на 10% повышается риск невынашивания беременности. Мы не можем четко связать невынашивание с дефектами спермы, беременность и при нормальной сперме может прерваться. Однако такие исследования все же существуют», – объяснила специалист.

А что ухудшает сперму?

Существует много внешних факторов, которые могут влиять на качество спермы. Это и табакокурение, употребление алкогольных напитков, наркотических средств, а также стресс, недостаток физической активности, наличие избыточной массы тела, а также некоторые заболевания, связанные с гормональными и метаболическими нарушениями.

«Среди заболеваний можно выделить, например, варикоцеле, это варикозное расширение вен в области мошонки. Также не менее важна температура мошонки – ее температура на градус ниже, чем у всего тела. Это необходимо для нормального созревания сперматозоидов. Когда температура повышается, это негативно сказывается на качестве спермы. Температуру в ней может повысить поход в баню и ношение тугого, плотного белья. Поэтому «семейники» считаются самым безопасным бельем для мужчин», – рассказал Королев.

Иванова также подчеркнула, что именно из-за жары летом качество спермы у мужчин хуже, чем зимой и осенью.

По словам уролога Европейского медицинского центра (ЕМС) Алана Дзусова, также качество спермы ухудшают и анаболические стероиды, так как они влияют на гормональный баланс организма. Из-за этого может снизиться количество и качество спермы.

Изменение образа жизни, включая снижение веса и увеличение физической активности, отказ от курения и уменьшение потребления алкоголя улучшают показатели спермы. Что необходимо, если есть цель стать отцом.

«При планировании отцовства мужчинам с избыточной массой тела важно привести свой вес в норму: в жировой клетчатке продуцируется женский половой гормон – эстроген, его избыток может помешать наступлению беременности. Для улучшения качества спермы прежде всего нужно пересмотреть свой рацион. Исключите консерванты, усилители вкуса и другие добавки – все они негативно сказываются на качестве спермы. Введите в рацион больше фруктов, овощей, ягод, морепродуктов, нежирного мяса, зелени», — дал совет Дзусов.

Также, по его словам, на показатели спермограммы благоприятно влияет нежирная говядина, белое мясо птицы, свежие овощи и зелень, морепродукты и орехи в диете. Все это – природные источники микроэлементов, белка и незаменимых аминокислот.

«Самые важные витамины для здоровья сперматозоидов – это В9, С, Е, фолиевая и аскорбиновая кислоты. Чтобы уменьшить последствия сидячего образа жизни стоит разминаться в течение рабочего дня, не ездить в лифте, стараться ходить пешком каждый день и при планировании отдыха выбирать активный досуг – велосипед, коньки, походы и т.д.», — заключил специалист.

При этом специалисты подчеркивают, что если в течение года при регулярной половой жизни без использования контрацепции беременность не наступает, то нужно обратиться к репродуктологу, так как это может указывать на бесплодие.