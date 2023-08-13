Наследственность, гипоксия и травма. Почему некоторые люди становятся левшами

Ежегодно 13 августа отмечается Международный день левши. Его цель – привлечь внимание общества к проблемам людей, у которых левая рука доминирует над правой. Чем люди с этой особенностью отличаются от правшей, когда впервые появился леворукий человек, почему некоторые люди становятся левшами после рождения, и что такое патологическая и вынужденная леворукость — в материале «Газеты.Ru».

Левшам 2 млн лет

Первые правши среди людей появились около 1,8 млн лет назад, установили ученые из Университета Канзаса. Открытие было сделано по зубам предка современных людей – человека умелого. Леворукость, как считают исследователи, также могла появится в тот период, хотя доподлинно установить это не удалось из-за отсутствия останков древних левшей.

Сегодня, по разным подсчетам, до 15% населения Земли – леворукие. При этом у других гоминидов (бонобо, шимпанзе и иные виды человекообразных обезьян) разделение на правшей и левшей составляет 50% на 50%. У предков человека также не было явного разделения на лево- или праворуких в начале развития вида. Однако, как только древний человек овладел речью, у него появилась и выраженная праворукость.

Такой эффект связан с латерализацией мозга, — считают ученые из Университета Канзаса. Асимметрия помогает ему распределять функции между двумя полушариями. За работу правых конечностей отвечает левое, а за работу левых — правое. С появлением речи левое полушарие, которое и отвечает за работу языка, стало доминировать над правым, — то же самое произошло и с руками, только наоборот.

«У левшей и правшей есть определенные особенности в работе головного мозга, а именно – в расположении центров речи. Так, исследования доказали, что у 90–95% правшей речевой центр находится в левом полушарии. В то время как у левшей он располагается там же только в двух третях случаев. У одной трети людей с доминирующей левой рукой речевой центр находится в правом полушарии», – объяснила заведующая лечебно-диагностическим отделением №1 Клиники нервных болезней имени А.Я. Кожевникова Клинического центра Сеченовского Университета врач-невролог Татьяна Насонова.

Природа феномена леворукости до сих пор остается тайной. Считается, что леворукость развивается чрезвычайно рано, если не в младенчестве, то на этапе эмбрионального развития. Некоторые исследователи объясняют это генетикой, другие гормонами, третьи – факторами внешней среды.

Эмбриональная теория

Итальянская научная группа установила, что уже на 18-й неделе внутриутробного развития по движению рук с точностью 89% можно узнать, кто родится: правша или левша. Ученые при помощи УЗИ отслеживали движение рук более 20 плодов на 14-й, 18-й и 22-й неделях развития. Главным образом ученых интересовали точные движения руки, например, поднесение ее к глазам или ко рту. Спустя девять лет авторы выяснили, кто из детей стал левшой, а кто правшой. Как оказалось, та рука, которой на УЗИ ребенок пользуется точнее, активнее и быстрее, и станет ведущей.

Результаты работы доказали, что доминирование конкретной руки — врожденное качество. Развивать эту теорию продолжили специалисты Рурского университета. Они установили, что предпосылки для возникновения право- и леворукости возникают в ходе эмбрионального развития спинного мозга, еще до формирования связей между ним и моторной корой головного.

Наблюдение показало, что дети начинают сосать правый или левый палец уже на тринадцатой неделе. Однако на этом сроке еще не сформирована связь между моторной корой головного мозга и спинным мозгом, – она образуется на 15-й неделе. Поэтому ученые предположили, что спинной мозг влияет на преобладание той или иной руки.

Однако, по словам Насоновой, этой теории так и не нашли полноценного подтверждения.

«Не было проведено достаточно крупных исследований, чтобы точно установить или опровергнуть достоверность теории. Ученые не проводили суточные УЗИ, мать не ходила постоянно с датчиком, поэтому результаты, полученные группой, могли быть простым совпадением. Но, если даже человека будут обследовать три дня подряд, то нет никакой гарантии, что в этот период ребенок будет сосать левый палец, а все остальное время — правый», – отметила специалист.

Высокий уровень тестостерона

Существует теория американских невропатологов, согласно которой высокие дозы тестостерона, воздействующие на плод до рождения, могут привести к рождению ребенка-левши. Гормон влияет на скорость пренатального роста полушарий развивающегося мозга и ответственен за возможные различия в строении мозга у мужчин и женщин (чаще левшами становятся именно мужчины).

Высокое содержание тестостерона в период внутриутробного развития, по мнению авторов, замедляет рост левого полушария и способствует развитию правого.

Если в левом полушарии развивающегося мозга замедляется процесс миграции нейронов к местам их окончательного размещения, а значит, и установление необходимых связей, — то подобная задержка может приводить к леворукости. Эта теория хорошо объясняет тот факт, что чаще левшами становятся мужчины.

Избыточная масса тела, постоянные стрессы, тяжелая физическая работа, голодание, курение, воздействие солнечных лучей и множество других факторов окружающей среды в той или иной степени влияют на уровень этого гормона.

Виновата генетика?

Также распространена и генетическая теория развития леворукости. Специалисты из Оксфордского университета выявили четыре группы генов, связанные с леворукостью.

Из четырех идентифицированных ими генетических областей три были связаны с белками, участвующими в развитии мозга и его структуры.

Кроме того, эти генетические эффекты были связаны с различиями структур мозга в участках белого вещества, связанных с языком. Это может объяснить, почему леворукие люди обладают более развитыми языковыми навыками.

Генетическую теорию отчасти подтверждает и статистика. Так, вероятность рождения леворукого ребенка у праворуких родителей всего 2%, но она возрастает до 17%, если один родитель леворукий. Если оба родителя левши, то шансы родить еще одного левшу увеличивается до 46%.

Однако, иногда формирование леворукости происходит и после рождения ребенка.

Родился правшой, но стал левшой

Не всегда леворукость – вариант нормального индивидуального развития, иногда феномен может указывать на патологию. Так, существуют вынужденная и патологическая леворукость.

«Для обозначения леворукости используются разные термины. Обычно она генетически обусловлена, и здесь никакой патологии нет. Но иногда леворукость бывает вынужденной и патологической. Первая развивается из-за травм правой руки, тогда ребенку приходится учиться использовать левую руку, как ведущую. Но бывает и так, что детей просто переучивают их родители», – отметила Насонова.

Вторая форма, по словам невролога, возникает из-за поражений структуры головного мозга вследствие травм или заболеваний, которые делают нормальное управление правой рукой невозможным. Например, такое случается при ишемии правого полушария или из-за гипоксии во время родов.

«У правшей ведущее полушарие – левое, и если в нем есть дефекты, то на себя возьмет ведущую функцию правое полушарие и, следовательно, левая рука», – отметила специалист.

Некоторые исследования установили, что леворукость может также сопровождать нервно-психические расстройства, задержки общего и речевого развития. Так, в Афинском университете собрали статистику, согласно которой люди с аутизмом в 2,49 раза чаще бывают левшами, чем люди без аутизма. У детей с СДВГ просматривается та же закономерность: у них вероятность быть левшой составляет почти 30%, а у обычного человека 18%.

Сейчас ученые рекомендуют не переучивать левшей. По словам Насоновой, если ребенок начинает использовать левую руку как доминантную, значит, на это нацелен его головной мозг. Лучше создать ему нормальные условия для жизни в праворуком мире.

«На переучивание уходит много энергии ребенка. К тому же это может осложнить процесс адаптации к школе, спровоцировать повышенную утомляемость, тревожность и снижение работоспособности. Рабочая зона дома у ребенка тоже должна быть адаптирована под его особенность. Свет от окна на тетрадь должен падать не слева, а справа. Предметы должны располагаться так, чтобы ребенку было удобно», – заключила Насонова.