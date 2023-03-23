«Не надо сюсюкать с ребенком»: как избежать задержки развития речи

Как вовремя заметить задержку развития речи у ребенка, что делать, чтобы ее избежать, во сколько лет можно начинать учить новый язык и почему с ребенком нельзя сюсюкать, «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, профессор Леонид Чутко.

— Как часто у детей в России встречаются нарушения речи?



— По литературным данным, этой патологией страдает 5-10% детей дошкольного возраста, при этом значительно чаще страдают мальчики.

— Какие проблемы с речью у детей наиболее распространены?



— Один из наиболее частых видов задержек речевого развития — это алалия, отсутствие или недоразвитие речи, возникающее вследствие поражения центральной нервной системы. В зависимости от того, какие речевые центры были поражены, выделяют моторную (экспрессивную) алалию, при которой наблюдается стойкое недоразвитие речи при частично сохраненном понимании чужой речи, и сенсорную (импрессивную) алалию, при которой в первую очередь нарушено понимание речи.

Часто встречается смешанная сенсомоторная алалия. Ребенок не может овладеть языком — его звуками, словами, грамматикой. Не может найти правильную последовательность звуков в слове. Словарной запас у детей с алалией развивается медленно.

Понятие «алалия» чаще используют логопеды. Врачи обычно применяют термин «Специфические расстройства развития речи (СРРР) (англ. specific language impairment [SLI]).

— Что обычно становится причиной нарушений?



— Наиболее частыми причинами задержек развития речи являются наследственные факторы, осложнения беременности и родов, внутриутробные инфекции, недоношенность, родовые травмы. Также свой вклад в развитие патологии вносит снижение слуха, недостаток общения родителей с детьми. У родителей, а иногда и у специалистов, бытует ошибочное мнение о ведущей роли травмы шейного отдела позвоночника, «нестабильности шейного отдела позвоночника» в происхождении речевой патологии. Но это не так.

— Если ребенок не разговаривает, как понять, что проблема именно в неврологическом нарушении, а не в ухудшении слуха или чем-то еще?



— Для этого как раз и нужно исключить прочие возможные факторы. О недоразвитии речи говорят, когда ребенок имеет соответствующий возрасту интеллект, нормальный слух, нормальные условия для овладения речью, а нарушения проявляются без предшествующего периода нормального развития.

Необходимо сказать о том, что развитие речи у ребенка начинается не с появления слов, а гораздо раньше.

Так, в возрасте 2-3 месяцев появляется гуление. При этом первыми появляются гласные звуки (а, э, у, о), а в дальнейшем — согласные. Интересно отметить, что гуление (по своим фонетическим характеристикам) одинаково у всех народов мира. В возрасте 6 месяцев появляется лепет — сочетания согласных с гласными. Формируются первые слоги, наиболее употребимые из которых — «ма-ма-ма», «ба-ба-ба» и т.д.

Поэтому врачи всегда спрашивают: а как ребенок общался в первый год?

В возрасте 10-12 месяцев появляются первые осмысленные слова из двух одинаковых слогов («папа», «мама», «баба»). К концу 1 года словарный запас насчитывает 5-10 слов.

— Но все же дети развиваются с разной скоростью, и развитие речи — не исключение. Как родителям понять, что у ребенка задержка речи?



— В раннем возрасте обращает на себя внимание отсутствие или ограничение лепета. Первые слова и фразы появляются поздно. Родители отмечают молчаливость, характеризуют детей как понимающих, но не желающих говорить.

Вместо речи активно развиваются мимика и жестикуляция. В дальнейшем, с опозданием, речь появляется, но словарный запас все равно бедный. Для таких детей типичны ошибки при согласовании частей речи в падеже, числе и роде. Дети испытывают трудности при описании порядка событий во времени.

При этом может отмечаться сокращенное произношение слов, неправильное использование или отсутствие грамматических признаков. Приставки и суффиксы или вовсе не употребляются, или употребляются неверно.

— Какие еще отклонения могут встречаться у детей с задержкой речи?



— Часто речевые нарушения сочетаются с общей неловкостью, неуклюжестью, гиперактивностью, расторможенностью или, наоборот, заторможенностью. Кроме того, дети, у которых в раннем возрасте отмечались речевые нарушения, в дальнейшем сталкиваются с нарушениями формирования навыков чтения и трудностями при изложении прочитанного материала.

— Сейчас родители нередко начинают учить ребенка иностранному языку еще с дошкольных лет. Когда ребенку лучше браться за второй язык?



— Здоровый ребенок, который находится в многоязычной среде, может с раннего детства говорить на нескольких языках. В целом, обучение ребенка иностранному языку очень полезно.

Поэтому, если у ребенка с речью все хорошо, можно учить его иностранному языку в игровой форме с 4-5 лет — к этому возрасту ребенок уже достаточно уверенно овладевает первым языком.

Но для детей с речевыми нарушениями новые языки — слишком сложная задача. Если есть проблемы с речью, то в дошкольном возрасте лучше ограничиться одним языком.

— Есть ли какая-то профилактика речевых нарушений? Как родителям минимизировать риски?



— Важно чаще общаться с ребенком, больше улыбаться ему, стараться понимать его, больше читать вслух. Не надо сюсюкать с ребенком, стоит использовать обычную речь. Ребенок должен учиться правильному звукопроизношению.

Ребенок пытается подражать интонации, темпу, ритму речи взрослого человека в момент общения. Общаясь со взрослым, он берет с него пример и может смоделировать неправильное звукопроизношение.

Проблема в том, что нередко родители мало говорят со своими детьми и «передоверяют» это телевизору или компьютеру. Конечно, лучше, чтобы ребенок меньше проводил перед экраном и больше практиковался в общении. Если надо чем-то занять ребенка, лучше использовать аудиозаписи, в которых чередуются песенки и текст: например, сказки.

— Всегда ли при нарушениях речи необходима помощь специалиста — невролога, психотерапевта, логопеда? Или есть меры, которые родители могут принять самостоятельно?



— При подозрении на наличие речевых нарушений родители должны обратиться к детскому неврологу. Врач определит степень речевых нарушений и, при необходимости, назначит лечение.

В клинической практике лечение детей с речевыми нарушениями начинается с двухлетнего возраста и продолжается очень длительный период. С последствиями речевых нарушений врачи и логопеды работают и в школьном возрасте.

При лечении задержек речевого развития используются различные препараты, которые улучшают процессы обучения и памяти, лекарственные средства, положительно влияющие на высшие интегративные функции головного мозга. Их основное действие заключается в улучшении процессов обучения и запоминания в случае их нарушения. Конкретный препарат для лечения ребенка порекомендует врач-невролог. И, конечно, часто необходима длительная логопедическая коррекция.

В Центре поведенческой неврологии Института мозга человека (Санкт-Петербург) также разработан способ лечения речевой патологии с помощью метода транскраниальной микрополяризации (ТКМП). В его основе лежит применение постоянного электрического тока небольшой силы на ткани головного мозга. Это позволяет «запустить» неспецифические активирующие системы мозга, улучшить работу нейронов и ускорить процессы развития незрелых элементов коры мозга.

— Если не взяться за лечение речевых нарушений вовремя, чем это грозит? Сможет ли такой ребенок овладеть навыками речи во взрослые годы?



— Проблема речевых нарушений не пропадет в тот момент, когда у ребенка появляются слова и фразы.

Известно, что дети, у которых в раннем возрасте были речевые нарушения, в дальнейшем хуже обучались чтению и имели трудности при изложении прочитанного материала.

Также у таких детей часто ограничен словарный запас, они делают ошибки при согласовании частей речи в падеже, числе и роде. Они испытывают трудности при описании порядка событий во времени, часто делают ошибки при письме.

А взрослые люди, имеющие в анамнезе речевые нарушения, имеют низкий уровень самоэффективности: веры в эффективность собственных действий и ожидания успеха от их реализации.