Шоколад, секс и холод. Что может вызвать головную боль и как с ней бороться

Мигрень и головная боль напряжения – самые распространенные виды головных болей, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, член международного общества головной боли, член Российского межрегионального общества по изучению боли, невролог Таисия Баскова. Однако врачи классифицируют более трехсот видов этого недуга, в том числе головную боль, связанную с половым актом или спровоцированную холодом. О том, что может быть причиной головной боли и как понять, что у вас мигрень – в материале «Газеты.Ru».

— Головные боли знакомы многим, и обычно люди справляются с ними самостоятельно. Но когда все же нужно идти к врачу?

— Надо начать с того, давно ли болит голова. Если голова никогда в жизни не болела и вдруг начала болеть, особенно у людей старше 50 лет, однозначно нужно обратиться к врачу для постановки диагноза и исключения вторичной головной боли, то есть головной боли как симптома другого заболевания.

Если у пациента периодически болит голова, если приступы учащаются, бывают больше четырех дней в месяц или становятся плохо купируемыми, то нужно уже идти к неврологу. И лучше даже к неврологу, специализирующемуся на головных болях – цефалгологу или мигренологу. Доктор диагностирует тип головной боли, научит правильно купировать приступы и при необходимости назначит профилактическую терапию.

— На какие заболевания может указывать головная боль?

— Если она вторична, — то на воспаления верхнечелюстных и лобных пазух (гайморит, фронтит), патологии шеи. Существует также боль, связанная с травмой головы или шеи, при вирусной инфекции, при патологии зубов, высотная головная боль или головная боль при погружении под воду, головная боль при психических заболеваниях.

Как видите, причин может быть достаточно. Какое именно заболевание спровоцировало появление вторичной головной боли, может выяснить только врач после проведения полноценного обследования.

— Какие неожиданные причины головной боли можно выделить?

— В международной классификации головных болей больше трехсот ее типов. Головная боль, связанная с холодовым воздействием, возникает у некоторых пациентов, когда они едят мороженое или в зимнее время. Она, как правило, проходит самостоятельно и не требует никакой профилактической и обезболивающей терапии.

Существует головная боль, связанная с применением некоторых лекарственных средств, кашлевая боль, вестибулярная, головная боль, связанная с сексуальной активностью (у некоторых, например, возникает после полового акта), а также гипническая головная боль, возникающая ночью.

— Какие виды головной боли самые распространенные?

— Головная боль напряжения — самый часто встречающийся вид первичной головной боли. Как правило, она возникает при стрессовых ситуациях и бывает связана с напряжением перикраниальной мускулатуры — мышц, которые находятся на шее, крепятся к голове.

Вторая по распространенности первичная головная боль — мигрень. Это генетическое заболевание, распространенность мигрени варьируется. Она встречается у около 20% всего населения, то есть у каждого пятого, чаще у женщин. Человеку с ней придется научиться жить, навсегда избавиться от нее не получится. Она имеет волнообразное течение, в течение жизни. У части женщин с наступлением менопаузы мигрень часто проходит.

— С чем это связано?

— «Виноваты» женские половые гормоны. Женщины живут под действием меняющегося гормонального фона. С возрастом, этих гормонов становится меньше и мигрень урежается.

Причем есть интересные моменты. Мигрень бывает с аурой и без. Аура — это симптомы (зрительные, чувствительные), которые предшествуют головной боли. Аура мигрени обязательно предшествует головной боли.

Так вот, если у пациентки диагностирована мигрень с аурой, ей противопоказаны контрацептивы, которые содержат эстрогены. При мигрени без ауры эстрогены разрешены.

— Почему?

— Эстрогены способствуют сгущению крови, избыточному тромбообразованию, что в свою очередь является риском развития инсульта. А при мигренях с аурой риск тромбообразования и так повышен.

— А как мигрень отличить от головной боли напряжения?

— Существуют четкие критерии постановки обоих диагнозов. Интенсивность головной боли напряжения никогда не будет такой сильной, как при мигренях или кластерных головных болях. Головная боль напряжения не выбивает пациента из ежедневной активности. С ней можно жить. Качество жизни ухудшается, но она порой даже не требует купирования.

При мигрени интенсивность головной боли без приема обезболивающего препарата выше, чем при головной боли напряжения. Мигрень – это приступы боли продолжительностью от 4 часов до трех суток. Если голова болит больше трех суток, то тут уже нужно обращаться к врачу.

У мигрени также есть еще несколько признаков. Часто, но не всегда, это может быть односторонняя головная боль, она может быть пульсирующей — как будто стучат. Она может отдавать в висок, в глаз, и часто на пике головной боли, когда пациент либо не успевает вовремя выпить препарат, либо не пьет вообще, может сопровождаться чувствительностью к свету и звуку. Они могут его раздражать вплоть до тошноты или рвоты.

Мигрень может усиливаться при физической нагрузке (то есть с подобной головной болью нельзя пройтись по магазинам с подружкой, посетить кинотеатр, спортзал, бассейн, не выпив обезболивающее). Мигрень вы ни с чем не спутаете.

Кроме того, депрессивные и тревожные расстройства идут «рука об руку» с эпизодической и хронической мигренью. Причиной этому является постоянная боль, которую человек испытывает.

— Что может спровоцировать приступ мигренозной головной боли?

— Список большой. Продукты питания: шоколад, орехи, йогурты и выдержанные сыры, а также алкоголь (игристые вина, красное вино, пиво), избыточный прием кофе и кофеинсодержащих напитков.

Провокатором может выступить и нарушение режима питания: пропуск приема пищи, низкокалорийные диеты. Несоблюдение питьевого режима - недостаточный прием воды. Изменение режима сна в любую сторону, как «недосып», так и «пересып» может явиться провокатором боли. Яркий свет, стрессовые ситуации, «душные» ароматы, длительные статические нагрузки, например, сидение за компьютером, менструация у женщин, изменение погоды.

Хоть это и не доказано, но большое количество наших пациентов указывают на то, что у них есть некая метеочувствительность. Они знают, что, если сейчас у него заболела голова, вероятно, через два часа пойдет снег.

Часто головная боль может быть у голодных людей, которые пьют мало жидкости в течение дня, мало двигаются, при стрессовых ситуациях. Голова может болеть при высоком артериальном давлении от 170/120 мм рт. ст. и выше. Каждый человек уникален, и факторы, провоцирующие головную боль, у каждого свои.

— Как узнать свой триггер?

— Вести дневник головной боли и обращать внимание, чем спровоцирована головная боль. Есть два прекрасных электронных дневника. Один создали коллеги из университетской клиники головной боли, а второй сделала моя коллега-невролог из НМИЦО ФМБА совместно с психологом. Туда вносится интенсивность головной боли, провоцирующие факторы, какую пациент принял таблетку обезболивающего, локализация боли: вся голова или половина.

Вообще, идеально начать вести дневник головной боли до приема и прийти на первый визит к неврологу-цефалгологу уже с ним, чтобы доктор уже понимал общую картину. Я радуюсь, когда пациенты приходят подготовленные.

— Как можно справиться с головной болью без таблеток?

— Существуют различные методы немедикаментозного купирования головной боли. Как правило каждый пациент с головной болью выбирает наиболее подходящий именно ему способ купирования головной боли. Нелекарственные методы необходимо использовать в первые полчаса возникновения головной боли.

В момент появления головной боли, если она потихоньку нарастает, не сразу болит на все десять баллов из десяти, можно пойти прогуляться, заняться физкультурой, вовремя пообедать, выпить воды.

Нелекарственные методики, безусловно, работают. Есть доказанная методика лечения боли: когнитивно-поведенческая терапия. Это уже работа с психотерапевтом или психологом. Есть методика осознанного управления стрессом — майндфулнесс (осознанность — прим. ред.).

— А если через полчаса голова не перестала болеть?

— Если боль нарастает, усиливается, начинает пульсировать, однозначно ждать не нужно. Должна быть золотая середина. Очень рано пить таблетку не стоит, потому что ты не используешь собственные возможности, и очень поздно пить препарат не нужно, потому что обезболивающий препарат сработает хуже или не сработает вовсе.

Если таблетки вообще не помогают, нужно идти к врачу. Но также важно понимать, что препараты, которые продаются в аптеке, действуют на любую боль, будь то боль в спине, в колене, где угодно. Они просто блокируют выработку определенных веществ, воспаление снимается, и боль проходит любая. Существует группа специальных обезболивающих препаратов, которые курируют мигренозную головную боль — триптаны. Резюмируя, хочу подчеркнуть, что пациентам с головной болью прежде всего нужно обращаться к врачу.