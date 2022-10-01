Как сберечь зрение в XXI веке

Есть ли толк от витаминов для глаз, действительно ли зрение испортится, если читать в темноте, от каких инфекций могут пострадать глаза и в каком случае зрение можно улучшить без операции, «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением терапевтической офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Иван Пронкин.

— Гимнастика для глаз, компьютерные очки и очки-тренажеры, специальные витамины... Чему из многообразия рекомендаций для защиты зрения стоит доверять, а что — пустая трата времени и денег?

— В эпоху цифровизации мы постоянно работаем с мониторами компьютеров, экранами телефонов. Безусловно, излишняя зрительная нагрузка сказывается на наших глазах. Начать профилактику заболеваний стоит с организации рабочего места и обязательного соблюдения режима зрительных нагрузок — делать перерывы через каждый час работы за компьютером (детям и подросткам — раз в полчаса), а лучше еще чаще, находиться на расстоянии не менее 60 см от монитора.

В перерывах важно «размять» глаза — поморгать, посмотреть вдаль, чтобы перефокусировать взгляд. Это защитит от спазма аккомодации, при котором глаз теряет способность фокусироваться на предметах, расположенных на разном расстоянии. Это состояние еще называют ложной близорукостью — в отличие от настоящей миопии, оно обратимо. Можно слегка помассировать глазницы, чтобы улучшить кровоток.

Но без соблюдения базовых рекомендаций особого толка от прочих мер все равно не будет.

Что касается очков или еще каких-нибудь приспособлений — обычно речь идет скорее о маркетинге, нежели о какой-то реальной эффективности. Витамины и БАДы для зрения не входят в клинические рекомендации по лечению, так как лекарством не являются. Если говорить о питательных веществах, полезных для здоровья глаз — здесь достаточно придерживаться сбалансированного и разнообразного рациона.

— Говорят, для глаз полезна черника и некоторые другие продукты. Стоит ли на них налегать?

— В чернике действительно содержатся микроэлементы, положительно влияющие на сетчатку глаза.

Однако съедать такое количество ягод, чтобы это возымело какой-то значимый эффект, просто не получится.

Для профилактики важно в целом питаться полноценно, не забывать про фрукты и овощи, жирную рыбу. А при глазных болезнях проблему коррекцией рациона уже не решить. Какие-то особые рекомендации в этом плане могут быть связаны только с системными заболеваниями, затрагивающими глаза, — например, сахарным диабетом. Но они касаются уже в первую очередь основного заболевания.

— А какие еще болезни могут сказаться на зрении?

— Наш организм — единое целое, поэтому большинство системных заболеваний затрагивают и глаза. Кроме сахарного диабета к ним относятся гипертоническая болезнь, ревматологические патологии. Также зрение может пострадать от вирусных, бактериальных, грибковых заболеваний, от поражения простейшими. В частности, осложнения могут дать корь и герпес. Навредить глазам может даже аллергия.

— В последние 10-20 лет количество экранов вокруг очень сильно увеличилось. Как это сказалось на зрении населения и частоте глазных заболеваний?

— Мы стали чаще встречать пациентов с синдромом сухого глаза, увеличилось количество пациентов с миопией. Синдром сухого глаза, при котором роговица и конъюнктива страдают от недостаточного увлажнения, может возникать по разным причинам, вплоть до аутоиммунных.

Но сегодня человек часто с ним сталкивается, потому что, работая за компьютером, активно пользуясь смартфоном или даже просто смотря телевизор, моргает слишком редко. В результате слизистая глаза и роговица не увлажняются вовремя и пересыхают.

На синдром указывают боль и резь в глазах, особенно после нескольких часов работы за монитором, размытость изображения, покраснение склер. Если не бороться с проблемой, изменения могут стать необратимыми, пострадает зрение. Именно поэтому и важно делать перерывы в работе, переключать зрительное внимание от экрана на другие объекты. В качестве «скорой помощи» глазам можно использовать увлажняющие капли, но основной способ борьбы с синдромом — сокращение времени, проводимого перед экраном.

Рост числа случаев близорукости связан с разными причинами, но распространение гаджетов с экранами, по-видимому, тоже внесло свой вклад. Человек с самого детства взаимодействует с объектами, которые находятся в непосредственной близости, ему не надо смотреть вдаль, даже чтобы рассмотреть номер подъезжающего автобуса — можно же в приложении глянуть. В итоге глаз не «учится» фокусироваться на далеко расположенных предметах. Это, конечно, не единственный фактор, но определенную роль играет.

— То есть, частое взаимодействие с экранами наиболее опасно для детей?

— Да, верно. Структуры глаза ребенка, особенно совсем маленького, еще окончательно не сформированы, поэтому именно дети наиболее подвержены губительному влиянию экранов.

— Нас в детстве пугали, что зрение испортится, если, например, читать в темноте. Но сейчас все больше данных, говорящих, что близорукость — в основном наследственное явление. Чему же верить?

— То, что близорукость наследуется, не исключает того, что здоровые глаза можно испортить неправильным образом жизни.

Чтение в полумраке, конечно, не приведет к слепоте, но может стать причиной перенапряжения глаз, если буквы сложно различать. Читать в темной комнате с фонариком или лампой еще хуже — яркий свет утомляет глаза, как и перепады освещения.

Правильнее всего делать это в помещении с умеренным основным и настольным освещением, держа книгу на расстоянии не менее 30 см от лица. Читать в транспорте или лежа тоже не стоит — если книга не лежит на столе, то расстояние от глаз до страниц, фактически, постоянно меняется, и глазам приходится постоянно напрягаться, чтобы сфокусироваться. Читая с экрана, не стоит выставлять слишком большую яркость — это тоже приводит к перенапряжению.

— Можно ли восстановить зрение без операции?

— Патология органа зрения очень многообразна. Все зависит от причины, по которой снизилась острота зрения. Если это спазм аккомодации — достаточно будет дать глазам отдохнуть или использовать специальные капли, расслабляющие «заклинившую» мышцу.

Если же, например, изменилась форма глазного яблока, оно вытянулось или, наоборот, сжалось — обратно оно уже никак форму не вернет.

Но операция при близорукости или дальнозоркости нужна далеко не во всех случаях — чаще всего достаточно коррекции с помощью очков или линз.

— Всегда ли с возрастом портится зрение? Можно ли как-то это предотвратить?

— Да, пресбиопия, или возрастная дальнозоркость, развивается у всех, это обусловлено нашей физиологией. Хрусталик теряет эластичность, изменяется его кривизна, ослабевают мышцы, регулирующие фокусировку...

Предотвратить это не получится, но, если ответственно подходить к заботе о зрении, можно, по крайней мере, не допустить преждевременных ухудшений.

Кроме того, с возрастом растет риск развития катаракты — помутнения хрусталика.

— А молодым она не грозит?

— Катаракта может быть и врожденной. Кроме того, она может развиться вследствие травмы или как побочный эффект приема определенных препаратов — если такой риск есть, он указан в инструкции. Однако в обычном понимании это состояние развивается у пожилых людей, и обусловлено оно анатомическим строением хрусталика. К сожалению, профилактировать данное состояние мы не можем.

— Глаукома тоже считается возрастным заболеванием?

— Да. В молодом возрасте она может проявиться из-за нарушений развития во внутриутробном периоде либо как осложнение других заболеваний глаз. Но чаще всего, конечно, глаукома развивается у людей более старших возрастных групп. Она возникает из-за повышенного внутриглазного давления, а его провоцирует в том числе артериальная гипертензия, которая нередко развивается с возрастом. Немалую роль играет и наследственность. Чтобы вовремя выявить данное состояние, после 40 лет рекомендовано раз в год на профилактическом осмотре измерять внутриглазное давление.

— Какие симптомы указывают на то, что стоит обратиться к офтальмологу?

— Совершенно любая проблема с вашими глазами должна привести вас к специалисту. Симптомы, требующие срочного обращения к офтальмологу — резкое снижение остроты зрения, интенсивная боль в глазу, сопровождающаяся радужными кругами вокруг источников света, головной болью, тошнотой. Также резко возникшие слезотечение, светобоязнь, покраснение глаз.

Если жалоб нет — офтальмолога стоит посещать согласно календарю профилактических осмотров.

Во время пандемии по инициативе президента Лиги здоровья нации, академика РАН и кардиохирурга Лео Бокерии был запущен проект «Облако здоровья», в рамках которого теперь можно бесплатно проконсультироваться дистанционно у ведущих специалистов России. Такой подход позволил не подвергать здоровье пациентов лишней опасности при походе в поликлинику, и сейчас, в более спокойное с точки зрения коронавирусной инфекции время, он продолжает развиваться. МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова стал активным участником проекта.

Обратиться за помощью можно из любого города, пациент может получить консультацию у офтальмологов, кардиологов, отоларингологов, гинекологов и других врачей. Если возникли сложности с постановкой диагноза, нужно второе мнение или какие-то рекомендации, я бы советовал использовать такую возможность. Каждое учреждение здравоохранения в стране стремится оказать качественную и своевременную медицинскую помощь, но пациенты не всегда могут обратиться к специалистам ведущих центров. Поэтому мы стараемся решить эту проблему в том числе с помощью удаленного приема.

— А с какими-то новыми жалобами пациенты в пандемию обращались? Как вообще COVID-19 влияет на глаза?

— К сожалению, COVID-19 действительно иногда может влиять и на глаза. В нашей практике были такие пациенты. Поражение может затронуть как роговицу, так и структуры глазного дна. Во время самой болезни может появиться светобоязнь, боли в глазах, зуд, воспаление конъюнктивы. Симптомы могут сохраняться и после болезни, как следствие воспаления.

Большинство жалоб, впрочем, не специфичны именно для COVID-19 — они возникают у пациентов и с другими вирусными заболеваниями.

Однако COVID-19 связан с повышенным риском тромбообразования, которое может затронуть и сосуды глаз. Следствием этого становится снижение зрения в течение нескольких месяцев после болезни. И насколько хорошо оно будет восстанавливаться — пока до конца неясно. Поэтому заражения, конечно, лучше избегать.