«В опасности все жизненные функции»: как спасаться от жары

Как жара бьет по организму и психике, от чего в жаркие дни люди гибнут чаще всего, не лучше ли провести отпуск там, где прохладно — и как остудиться, не навредив себе, «Газете.Ru» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач КДП №121 Депздрава Москвы, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

— Заявления о том, что в Россию пришла аномальная жара, появляются уже, кажется, каждый год — вот и на днях опять предупреждали о ее наступлении. Какие температуры сейчас считаются аномальными, а какие — нормой? И изменилась ли эта норма за последние годы?



— Метеорологические нормы или средние показатели по сезону трудно называть нормой для человека. Для метеорологов по сравнению со средней температурой в регионе, например, за последние несколько лет, температура 30 °C в июле может считаться нормой, а та же температура в конце августа – аномальной.

А для человека это значение будет аномальным в любой период.

Для комфортного самочувствия большинству людей необходима температура окружающей среды от 20 до 25 °C. К такому выводу привели многочисленные исследования и наблюдения. Отклонения в ту или другую сторону снижают работоспособность, увеличивают риски для здоровья.

— Для организма опасна высокая температура сама по себе или именно ее колебания?



— Опасно и то, и другое. Если долго находиться на открытом солнце или в жарком, душном помещении, то происходит перегрев. Нормальные значения температуры нашего тела находятся в пределах от 35,5 до 37,4 °C. Если температура повышается до 40 °C, то в организме начинаются серьезные изменения в функции мозга, нарушаются жизненные функции.

Человек в процессе эволюции смог адаптироваться к изменению климатических условий.

При повышении внешней температуры мы начинаем потеть – это включается механизм охлаждения. Но, во-первых, находиться долго в критических условиях мы не можем и организм все равно перегревается, а во-вторых, с возрастом или по причине хронических заболеваний у многих людей способность к быстрой адаптации ослабевает, человек не справляется и может получить серьезное осложнение здоровья при резком колебании температур.

— Жители южных регионов в целом более подвержены проблемам со здоровьем, вызванным жарой? Или они уже к ней уже адаптировались?



— Конечно, люди, которые родились и выросли в определенном климате, больше приспособлены к нему. У некоторых народов выработался даже особый пигмент кожи, который позволяет не обгорать на солнце. Но адаптация жителей жарких стран происходит не только на физиологическом уровне, где тоже есть предел. Помогают и веками приобретенные традиции и уклад жизни. Они носят просторные одежды, полностью закрывающие тело от солнца, головные уборы. Они пьют горячий чай вместо холодной воды, который способствует увеличению потоотделения и охлаждению тела. Они стараются замедлять активность в часы самого жаркого солнца, придерживаются определенного режима питания. Например, не едят жирной и тяжелой пищи.

— О том, что при жаре страдает сердце и сосуды, наверное, знают многие. Какие еще органы оказываются в опасности?



— При перегреве в опасности находятся все жизненные функции организма. Жара провоцирует расстройства кровообращения, сердечно-сосудистой системы, повышается давление, появляются головные боли, головокружения, нарушаются обменные процессы, обостряются хронические заболевания.

— Как жара влияет на психику?



— Жара — это стресс для организма.

Любой стресс действует и на психику человека. При высокой температуре может наблюдаться кислородное голодание из-за ухудшения кровоснабжения мозга. Как следствие — ухудшается настроение, появляется бессонница, растет риск нервных срывов, раздражительности и даже агрессии.

В жару значительно снижается концентрация внимания и скорость реакции. Поэтому, по возможности, лучше воздерживаться от дальних поездок на автомобиле, занятий, которые требуют внимательности, снижать умственные нагрузки, откладывать решение важных вопросов.

— Какие хронические заболевания могут обостриться в жару?



— В группе риска в жару находятся люди, имеющие любые хронические заболевания, люди с ослабленным иммунитетом после перенесенных острых заболеваний или в период болезни. Причем многие заболевания на ранних стадиях никак не проявляются и, следовательно, человек может даже не знать, что он в группе риска при нахождении на жаре. Обнаружить их можно только благодаря методам современной диагностики. Сделать это можно, в частности, бесплатно в городских парках столицы, где сейчас работают павильоны «Здоровая Москва», в которых можно буквально за час пройти комплексное обследование здоровья. Наиболее часто у пациентов, прошедших обследования в павильонах, выявляют факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — отклонения сахара крови. Это как раз те заболевания, при которых жара вызывает высокий риск осложнений.

В целом, в группе риска может оказаться любой человек, если он не будет соблюдать меры предосторожности при длительном нахождении на жаре. Перегрев может вызвать тепловой удар и обезвоживание. Высокая температура окружающего воздуха — это стресс для организма любого человека.

Особенно нужно быть осторожными пожилым людям, которые в большинстве имеют различные хронические заболевания, снижающие функции адаптации. Опасна жара и для детей, которые не ощущают опасности, находясь долго на солнце, но при этом терморегуляция у детей развита еще слабо.

— Какие лекарства нельзя принимать в жаркие дни?



— Жаркая погода, безусловно, вызывает риск побочного действия некоторых лекарств — например, диуретиков. Однако отказываться от приема прописанных врачом препаратов, которые пациенты принимают постоянно при хронических заболеваниях, не стоит. Жара – это тот риск, который нужно заранее обсудить с лечащим врачом и при необходимости скорректировать дозу препарата или лечение. Нельзя назначать препараты себе самостоятельно. Необходимо также всегда иметь при себе лекарства для купирования возможных обострений.

При этом, людям, принимающим препараты, необходимо тщательно соблюдать рекомендованный питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания, воздерживаться от соленой пищи, задерживающей воду в организме, избегать пребывания на солнце в жаркое время и душных помещениях.

— От чего люди умирают в жару чаще всего? Всегда ли в этих случаях речь идет о прямом воздействии на организм, или есть косвенные причины — утопления при попытке охладиться, купаясь в озере, отравления испортившейся на жаре едой?



— Разумеется, косвенные причины, которые приводят к трагическим случаям в жару, присутствуют. Но все же это факторы, которые человек может в какой-то степени контролировать. Например, соблюдать осторожность на воде, не купаться в неизвестных и сомнительных водоемах, аккуратнее относиться к питанию. Но причины прямого воздействия высокой температуры на здоровье и тяжелые последствия не всегда можно предотвратить. В жару сгущается кровь, это повреждает сосуды и значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых катастроф. Поэтому людям, имеющим хронические заболевания, нужно быть предельно предусмотрительными и проявлять осторожность.

Часто люди страдают из-за беспечности. Солнце коварно тем, что пик негативного влияния можно не заметить.

Например, можно пропустить тепловой или солнечный удар, находясь под открытым солнцем или в душном помещении. Многие люди страдают из-за обезвоживания, не поддерживая питьевой режим.

Иногда тепловой удар может закончится смертью, а для некоторых пострадавших он связан с необратимыми последствиями для здоровья. Поэтому в жаркую погоду нужно насторожиться и сразу принять меры, если появилась головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, утомляемость, слабость, угнетение, покраснение кожи, одышка, холодный пот, тошнота.

— Как влияют на риски при жаре другие погодные факторы — влажность, скорость ветра?



— При низкой влажности жара переносится легче, но одновременно повышается риск обезвоживания. Поэтому нужно больше пить. Высокая влажность усугубляет влияние высокой температуры, так как затрудняет испарение пота и охлаждение организма. При ветре жара переносится легче, так как ветер охлаждает. В то же время повышается риск простуды на сквозняке из-за разницы температур потоков воздуха. Нужно учитывать эти факторы.

— В отпуск россияне часто отправляются туда, где еще жарче, чем в родном городе. Не было бы более здоровым выбором отдыхать там, где прохладно?



— Люди стремятся побывать в отпуске на море и это, как правило, территории с жарким климатом.

Трудно оспаривать оздоравливающее влияние морской воды и солнца, но нужно знать про риски и соблюдать предосторожности.

Прежде всего, при перемене климата в любую сторону происходит акклиматизация. Человек может себя чувствовать нездоровым, страдать от кашля, насморка и поднявшейся температуры. Поэтому необходимо закладывать время на адаптацию к климату. Акклиматизация может происходить и при возвращении домой. Во-вторых, необходимо соблюдать меру при нахождении на открытом солнце, чтобы не нанести себе вред.

— Как правильно охладиться в жару, а какие способы могут быть опасны?



Чтобы легче переносить жару, прежде всего нужно избегать перегревания. Для этого нужно следовать простым правилам: избегать физической активности в слишком жаркие дни и часы, носить летний головной убор, свободную светлую одежду из натуральных тканей, носить с собой воду и пить постоянно небольшими порциями. При наличии хронических заболеваний важно принимать лекарства, назначенные врачом, следить за параметрами давления. Находясь в помещении — открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха, чаще принимать прохладный душ.

Также важно избегать переедания и не употреблять алкоголь в жару.

При этом опасно включать кондиционер на низкие температуры, особенно после пребывания на жаре, допускать сквозняки, резко погружаться в холодную воду или принимать очень холодный душ, пить ледяные напитки на жаре. Я бы советовал в жаркую погоду выходить в парки, скверы, где тень и прохладу дают деревья и водоемы.