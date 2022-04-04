Китайский и британский: России угрожает новый «омикрон»

Грозит ли России столкновение с новым подтипом «омикрона» из Китая, чем опасен его собрат из Великобритании и почему продолжают появляться все новые разновидности SARS-CoV-2, разбиралась «Газета.Ru» при помощи врача-иммунолога Владимира Болибока.

Новый подтип «омикрон»-штамма SARS-CoV-2 обнаружен в Китае, в провинции Цзяньсу, сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на местные органы здравоохранения. Образец, не похожий ни на один из известных вариантов, был получен от пациента с умеренной формой COVID-19, и пока неясно, насколько он может быть опасен.

Новый подтип вполне может попасть в Россию, полагает врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Есть опасность, что подтип занесут, и дальше он будет у нас распространяться, — рассказал он «Газете.Ru».

— Наибольшую настороженность вызывают те мутации, которые могут приводить к появлению новых линий, типов, подтипов — то есть, обходить каким-то образом иммунную защиту у людей привитых и ранее переболевших, а также передаваться дальше. И случай, который сейчас зарегистрировали в Китае, как раз вызывает некоторые опасения, потому что, раз новый вариант его вызвал, значит, у него есть свойство не только размножаться внутри человека, но и передаваться от человека к человеку».

О еще одном новом подтипе «омикрон»-штамма сообщили в Великобритании. Согласно заявлению местного Агентства по безопасности здравоохранения, подтип «омикрон XE» представляет собой мутацию подтипов BA.1 и BA.2, называемую рекомбинантной. На данный момент за пределами Великобритании он обнаружен лишь в Таиланде, но, по-видимому, стоит ждать его появления и в других странах. Новый подтип почти на 10% более заразен, но будет ли протекать тяжелее сама болезнь, еще не до конца понятно.

«Хочу сказать, что коронавирусная инфекция с самого начала пандемии демонстрировала огромный потенциал к мутациям, — отмечает Болибок. — В принципе, это вообще характерно для вирусных инфекций, и, когда начали очень пристально изучать именно SARS-CoV-2, то обнаружили, что

он постоянно мутирует, выдает новые подтипы, новые линии, эти линии какое-то время эволюционируют, потом понемногу угасают».

Мутации вируса происходят в организме зараженного человека постоянно, и при длительной болезни их может накопиться несколько десятков. Но далеко не все из них могут сохраниться, передаться другим людям и оформиться в отдельный подтип.

«Потенциал дальнейшего мутирования коронавируса еще не исчерпан, — говорит Болибок. — Все эти мутации, которые приводят к новым линиям, новым штаммам, затрагивают спайк-протеин коронавируса, который находится снаружи. Получается как с женской прической: хочу — блондинка, хочу — брюнетка, хочу — кудряшки, он все время меняется. Основная функция спайк-протеина — цепляться за белок человека, рецептор ACE2. Рецептор большой, спайк-протеин тоже большой, и вариаций на тему его изменений может быть огромное множество. Пока даже компьютерные модели не могут просчитать все возможные мутации».

Кроме новых разновидностей «омикрон»-штамма набирают силу и уже известные. Подтип BA.2, так называемый «стелс-омикрон» во многих странах активно замещает своего собрата BA.1. В отдельных регионах России на его долю приходится более 70% всех случаев COVID-19.

«Я думаю, мутации еще какое-то время будут продолжать появляться, — заключает Болибок. — И, пока вирус не переберет все возможные мутации и коллективный иммунитет их не отработает, вспышки будут продолжаться».

В Китае со вспышками COVID-19 борются радикально, вводя локдауны — вирус не имеет возможности распространяться в соседние районы и города, и вспышка затухает, поясняет врач. В России будущие волны коронавируса, возможно, удастся сдержать с помощью вакцинации. В апреле Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак», которая, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов. Ранее, в марте, Минздрав зарегистрировал также вакцину «Конвасэл», разработанную на основе N-белка SARS-CoV-2, который не подвержен мутациям — предполагается, что с ее помощью удастся обеспечить стойкий клеточный иммунитет против коронавируса.