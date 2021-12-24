Не запоминает: тяжелый COVID-19 мешает иммунитету создавать клетки памяти

Иммунные клетки лучше «запоминают» SARS-COV-2 после COVID-19, перенесенного в легкой форме, чем в тяжелой, выяснили ученые из США. У тяжело переболевших пациентов вырабатывается меньше В-клеток памяти, уровень которых связан со способностью иммунитета противостоять повторной инфекции. Не исключено, что в этом случае тяжело переболевшие пациенты имеют более высокий риск рецидива, но это предстоит проверить в дальнейших исследованиях.

Т-клетки и В-клетки — типы лимфоцитов, играющие важную роль в иммунном ответе. Первые помогают распознавать и уничтожать клетки с чужеродными антигенами, вторые — вырабатывают антитела. Некоторые Т-клетки и В-клетки превращаются также в клетки памяти, которые хранят информацию об антигенах, с которыми сталкивались, и антителах, которые нужно выработать для борьбы с патогеном. Это позволяет в случае повторной встречи с инфекцией гораздо быстрее нейтрализовать патоген и обеспечить организм антителами к нему, чем в первый раз.

Существует мнение (не подкрепленное, однако, медицинскими данными), что тяжелое течение болезни может сформировать более выраженный иммунитет к ней, чем легкое.

Чтобы выяснить, как тяжесть течения COVID-19 сказывается на формировании иммунитета к SARS-CoV-2 и численности клеток памяти, исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета в Сан-Антонио использовали образцы крови пациентов, перенесших COVID-19.

«В условиях текущей пандемии COVID-19 существует важный вопрос, на который удалось ответить лишь частично -— вызывает ли заражение SARS-CoV-2 стойкий иммунитет, — пишут ученые в работе, опубликованной в журнале PLOS ONE. — Оценка реакции В-клеток в течение одного года после инфицирования показывает, что нейтрализующие антитела и В-клетки памяти против белкового шипа SARS-CoV-2 по-прежнему обнаруживаются в крови большинства выздоровевших пациентов и остаются стабильными или медленно разрушаются в этот период времени.

В данном исследовании мы стремились лучше понять реакцию В-клеток памяти и определить, влияет ли тяжесть течения заболевания COVID-19 на развитие реакции В-клеток».

К тяжелым случаям течения болезни исследователи отнесли те, которые потребовали искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации, при которой кровь насыщается кислородом за пределами тела.

Исследователи проанализировали образцы спустя месяц и спустя пять месяцев после начала заболевания. Через месяц значительная часть специфичных для белкового шипа SARS-CoV-2 клеток памяти в обеих группах была активна. Однако у тех, кто перенес болезнь легче, наблюдалась повышенная экспрессия маркеров T-bet и FcRL5, связанных с памятью В-клеток. Через пять месяцев после болезни эти маркеры почти исчезли из образцов крови пациентов, перенесших болезнь тяжело.

«Повышенная концентрация В-клеток, связанных с длительным иммунитетом у пациентов с нетяжелой формой COVID-19, может влиять на долгосрочный иммунитет против SARS-CoV-2 или тяжесть повторного заболевания,

— пишут авторы. — Полученные результаты способствуют пониманию естественно приобретенного ответа В-клеток против SARS-CoV-2 и помогают охарактеризовать популяции В-клеток, которые могут быть ответственны за стойкий, длительный иммунитет».

Пока неясно, почему более тяжелое течение болезни связано с меньшей долговечностью клеток памяти. Возможно, дело не в том, что тяжелое состояние мешает им образовываться, а в том, что организм в принципе реагирует на инфекцию неадекватно — оказывается неспособен контролировать вирусную нагрузку и запускает воспалительные реакции, а затем плохо справляется с формированием клеток памяти.

В перспективе предстоит определить конкретные причины, по которым иммунная система оказывается неспособна выработать долгоживущие В-клетки. Также важно понять, позволит ли им сформироваться своевременная помощь, которая снизит тяжесть заболевания. Кроме того, неясно, действительно ли в случае SARS-CoV-2 малое количество В-клеток приведет к более тяжелому течению повторного заболевания — возможно, их все еще достаточно, чтобы противостоять инфекции.