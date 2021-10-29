Ученые выяснили, когда принимать пищу, чтобы не набирать вес

В попытках контролировать вес важно не только то, что мы едим, но и то, когда мы это делаем, сообщают ученые из США. На метаболизм влияют циркадные ритмы, и те, чей основной прием пищи приходится на завтрак, реже набирают вес, чем те, кто наедается перед сном даже при одинаковом потреблении ккал. Все дело в окислении жиров — днем, в период большей активности, оно происходит быстрее, а ночью организм скорее запасет полученные калории, чем потратит.

Контролировать свой вес можно, найдя баланс между физическими нагрузками и питанием. Обычно внимание уделяется количеству и качеству потребляемой пищи, но, как установили специалисты Вандербильтского университета, есть еще одна переменная — время приема. И, если плотный завтрак обеспечит энергией, то такой же плотный ужин скорее превратится в жировые запасы. Об этом ученые рассказали в статье в журнале Open Biology.

Более ранние эксперименты на мышах показали, что грызуны, получавшие пищу в дневное время, набирали вес намного сильнее, чем питавшиеся ночью, несмотря на одинаковое количество ккал. При этом ограничение отведенного на кормление времени при том же количестве потребляемых ккал привело к меньшему набору веса, чем двенадцатичасовой доступ к пище — очевидно, такое ограничение вызывало более активный расход энергии. Дальнейшие наблюдения показали, что ограниченный доступ к пище в сочетании с периодами голодания имеет метаболические преимущества, включая улучшение чувствительности к инсулину.

Но людям, в отличие от мышей, сложно обеспечить себе ограниченный доступ к пище — на время питания, объем порций и качество еды влияет множество факторов, от личных предпочтений и уровня дохода до рабочего графика и настроения.

Чтобы разобраться, влияет ли время приема пищи на набор веса в условиях постоянного к ней доступа, исследователи провели несколько экспериментов.

Сначала они разделили 11-недельных самцов мышей четыре группы. Одна из них имела круглосуточный доступ к пище с высоким содержанием жира, вторая — к сбалансированному корму, третья и четвертая голодали по 18 часов, одна из них получала жирный корм в начале вечера, другая — в конце. Мыши — ночные животные, и день для них — в основном время сна и отдыха, поэтому питание в группах с ограничением было эквивалентно плотному завтраку или ужину.

Наибольшая прибавка веса, как и ожидалось, наблюдалась у мышей, круглые сутки имевших доступ к пище с высоким содержанием жира. У тех, кто на протяжении дня имел доступ к сбалансированному корму или голодал по 18 часов, прибавка веса была менее выраженной.

Анализ ккал, потребляемых мышами, показал, что группа, имевшая круглосуточный доступ к пище с высоким содержанием жира, получала больше всех ккал, у групп с ограничениями по времени питания и у тех, кто имел круглосуточный доступ к сбалансированному корму, существенной разницы в количестве потребляемых ккал не наблюдалось.

Тогда исследователи модифицировали эксперимент, создав мышам условия доступа к пище, более приближенные к человеческим. Третья и четвертая группа по-прежнему получали корм в строго отведенные для этого часы, но при этом имели неограниченный доступ к сбалансированному корму.

Все группы, у которых была возможность есть жирный корм, получали больше ккал, чем питавшаяся сбалансированным. При этом во всех трех группах общее потребление ккал не имело значительных различий. Тем не менее, у них наблюдалась разница в наборе веса.

Мыши, круглосуточно питавшиеся жирной пищей, по-прежнему набирали больше всего веса, а получавшие обычный корм — меньше всего.

В оставшихся двух группах, различавшихся только временем дополнительного кормления, наблюдалась выраженная разница — те, кто получал порцию жирного корма в начале вечера, набирали вес меньше, чем те, кто объедался перед сном.

Более тщательное изучение метаболизма мышей показало, что в начале периода активности (вечера в случае мышей и, как правило, утра в случае людей) жиры окисляются в большей степени, чем при приеме пищи в конце этого периода. Иными словами, при плотном завтраке организм активнее расходует полученные ккал, а при плотном ужине с большей вероятностью будет их запасать.

«Эти различия в основном объясняются естественными различиями в циркадной регуляции метаболизма в течение дня, — говорит профессор биологии Карл Джонсон, один из авторов работы. — Мы обнаружили, что время приема пищи изменяет долю жира, которую организм сжигает во время сна, независимо от режима голодания».

Вкупе с более ранними исследованиями результаты показывают, что плотный, насыщенный белками завтрак — один из лучших способов поддерживать здоровый вес, отмечает Джонсон. Второй по значимости фактор — отказ от высококалорийных перекусов перед сном. Джонсон рекомендует не перекусывать после ужина, чтобы к моменту отхода ко сну желудок был пуст.

Голодать по 16-18 часов ради снижения веса, как стало модно в последние годы, совсем необязательно, добавляют ученые.

«При голодании животные действительно набирали немного меньше веса, но круглосуточный доступ к пище не вызывает такого большого набора веса, как мы первоначально думали, — поясняет Джонсон. — Около 80% пользы от употребления больших порций пищи в начале дня сохраняется даже без периодов длительного голодания».

Исследователи обращают внимание, что полученные выводы могут быть особенно полезны для людей, имеющих сменную работу — у них нередко нарушено время приема пищи и чаще встречаются ожирение и другие состояния, связанные с нарушением метаболизма.