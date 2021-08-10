Умирают в два раза чаще: чем женщинам грозит потеря роста

Уменьшение роста связано с повышенным риском преждевременной смерти, по крайней мере у женщин, выяснили датские ученые. Сильнее всего потеря роста в зрелые годы коррелирует с увеличением риска смерти от инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Напрямую эти явления не связаны, но, очевидно, есть факторы, которые приводят и к уменьшению роста, и к проблемам с сосудами. Исследователи рассчитывают, что выявление этих факторов и борьба с ними положительно скажутся на продолжительности жизни.

После полового созревания и примерно до 50 лет рост человека остается неизменным, а затем начинает снижаться из-за изменения плотности костной ткани и других причин. Хотя это естественный процесс, более ранние исследования показывали, что сильное уменьшение роста может быть связано с повышенным риском преждевременной смерти. Однако эти работы проводились на пожилых людях, поэтому нельзя было сказать, насколько результаты справедливы для более молодых.

Чтобы выяснить это, исследователи из Гетеборгского университета в Швеции и Института Паркера в Дании отобрали 2406 шведок и датчанок, рожденных в 1908-1952 годах — женщины теряют в росте в среднем больше, чем мужчины, поэтому на них легче отследить изменения. Ученые измеряли рост участниц, когда тем было 44-47 лет и спустя 10-13 лет. Всего наблюдения за женщинами велись 17-19 лет. Подробнее о них исследователи рассказали в статье в журнале BMJ Open.

За время наблюдения умерли 625 участниц исследования, из них 37 — от инсульта, 157 — от прочих сердечно-сосудистых заболеваний. В среднем женщины потеряли 0,8 см роста за 11,4 года.

«Люди теряют рост с возрастом из-за изменений в позвоночнике, например, из-за уменьшения позвоночных дисков», — говорит доктор София Клингберг, одна из авторов исследования.

Также к потере роста могут привести компрессионные переломы позвоночника и изменения осанки.

После поправок на возраст, курение, рост и вес в начале исследования и прочие факторы, исследователи установили, что каждый сантиметр роста, потерянный женщинами, был связан с увеличением риска смерти от любых причин на 15%, а у тех, кто потерял более 2 см роста, риск смерти возрастал на 74%.

Анализ риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний показал, что вероятность смерти возрастает на 21% на каждый потерянный сантиметр. Для тех, кто потерял больше 2 см, риск возрастал более чем в два раза. Риск смерти от инсульта был еще выше, но, так как умерших от инсульта женщин было не так много, к этим данным следует относиться с осторожностью.

Также выяснилось, что женщины, регулярно занимавшиеся высокоинтенсивной физической активностью в свободное время, меньше теряли в росте, чем те, кто занимался малоинтенсивными упражнениями около четырех часов в неделю.

«Высокоинтенсивная физическая активность, вероятно, связана с замедлением потери роста, как за счет уменьшения возрастной потери костной массы, так и за счет увеличения мышечной силы и более ровной осанки», — сообщает Клингберг.

Потеря роста, очевидно, не выступает сама по себе как фактор риска, отмечают авторы работы.

«Существуют какие-то процессы, приводящие у женщин к потере роста и также повышающие риск преждевременной смерти», — говорит сосудистый хирург Скотт Дамрауэр. — Если удастся выяснить, что приводит к потере роста, то, устранив эту причину, можно будет улучшить общее состояние здоровья женщин и поднять общую выживаемость».

Результаты требуют дальнейших уточнений, подчеркивают исследователи. Важно понять, какие еще факторы могли на них повлиять, а также учесть, что здоровье костной ткани может зависеть также и от этнической принадлежности — возможно, для представителей других народов результаты будут отличаться.

Рост — это простой показатель, который может использовать в клинической практике для первичной оценки рисков для здоровья, пишут авторы работы. Кроме риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшение роста может указывать и на другие проблемы, например, дефицит витамина D. Врачам не следует пренебрегать измерением роста пациента и сравнением с более ранними результатами.

О том, как предотвратить потерю роста, известно мало. По-видимому, основным способом можно считать активные физические нагрузки (низкоинтенсивных, как показало исследование, недостаточно), а также профилактику и своевременное лечение остеопороза. Необходимы дополнительные исследования не только последствий потери роста, но и причин этой потери, заключают исследователи. Это позволит более эффективно бороться с преждевременными смертями.