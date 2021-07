Путь к слабоумию: чем грозят скачки давления для мужчин

Исследователи обнаружили прямую связь между значительными колебаниями артериального давления и риском слабоумия у пожилых людей. При этом опасность потерять часть когнитивных функций или заболеть деменцией оказалась выше у мужчин, нежели у женщин.

Коллектив ученых из Австралии и США представил данные по анализу результатов долгосрочной программы исследования здоровья пожилых людей. В новой работе медики обнаружили связь между значительными колебаниями артериального давления (вариабельностью АД), снижением когнитивных способностей и риском возникновения старческого слабоумия. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of the American Heart Association.

Работа ученых опирается на данные, полученные в результате масштабной и долгосрочной исследовательской программы по применению аспирина для профилактики опасных заболеваний у пожилых людей ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly). С 2010 по 2018 годы в ASPREE участвовали 19 114 здоровых (в начале исследования) пожилых людей: 16 703 в Австралии и 2411 в США. При реализации программы применялось рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, при котором ни врач, ни пациент не знали, принимал испытуемый лекарство или «пустышку». Уже первые результаты ASPREE получили мировое признание, а полученные данные о здоровье большого количества пожилых людей позволили учёным проводить дополнительные исследования, в том числе никак не связанные с применением аспирина.

Всего в исследование были включены данные 16 758 испытуемых по программе ASPREE. В начале ученые разделили их на три группы: с низкой, средней и высокой вариабельностью АД. Отклонения в уровне артериального давления встречались чаще у женщин, когнитивные показатели были одинаковыми для всех групп.

Однако со временем возникли различия, отмечают исследователи. Было показано, что люди из группы с самой высокой вариабельностью АД имеют повышенный риск развития деменции и снижения когнитивных способностей по сравнению с теми, кто находится в группе с низкой вариабельностью.

У мужчин эта опасность была выше чем у женщин, показали результаты исследования.

Полученные данные подтверждают более ранние предположения, что вариабельность АД может быть важным индикатором снижения познавательных способностей. Также исследование помогает понять, как определить относительно здоровых взрослых людей в группу риска (подверженных развитию слабоумия). Впервые учёным удалось установить, что результаты зависят и от пола пациента.

Работу австралийской части коллектива возглавила доцент Джоан Райан из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша, а исследованиями в США руководил профессор Майк Эрнст из Университета Айовы.

«Мы считаем, что примерно к 2050 году количество людей в возрасте 60 лет и старше превысит число подростков и молодых людей. Деменция является возрастным заболеванием, методов лечения которого не существует. Поэтому она на неопределенный срок будет оставаться одним из основных приоритетов в общественном здравоохранении. Важны любая возможность раннего выявления тех, кто находится в группе риска, и применение профилактической терапии в отношении этих людей», — заявила Джоан Райан.

Ранее учёные доказали, что гипертоническая болезнь в среднем возрасте может впоследствии привести к возникновению старческого слабоумия, отмечают исследователи. Также в одной из недавних научных работ уже была установлена связь между вариабельностью АД (как краткосрочными, так и долгосрочными колебаниями) и снижением когнитивных способностей.

При этом в большинстве более ранних исследований, посвященных вариабельности АД, участвовали молодые люди или пожилые люди, у которых уже было диагностировано когнитивное нарушение, либо использовался всего один аналитический инструмент оценки познавательных способностей.

«Полученный с помощью ASPREE набор данных уникально подходит для того, чтобы дать надежный ответ на вопрос (о связи вариабельности АД и когнитивных функций). Большая группа участников прошла стандартизированную проверку артериального давления и когнитивных функций, за ними наблюдали в течение продолжительного времени», — пояснила Джоан Райан.

Артериальное давление у всех испытуемых ежегодно проверялось в соответствии с рекомендациями Американской кардиологической ассоциации. Познавательные способности участников проверяли при помощи целой серии тестов когнитивной оценки. Такой подход позволил специалистам детально зафиксировать различные аспекты познания и памяти, включая способности к познанию в целом, отложенную эпизодическую память, беглость речи, скорость мышления и внимание.

Также перед каждым ежегодным когнитивным тестом участники проходили оценку уровня депрессии. Как отметила Джоан Райан, это важно, так как депрессия тоже может влиять на когнитивные функции.

Исследователи признают, что им пока непонятны биологические механизмы, лежащие в основе взаимосвязи вариабельности АД и снижения когнитивных способностей. Этот вопрос должен стать предметом дальнейших исследований, уверены ученые.