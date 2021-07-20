Не вредит, а помогает: как кофе защищает от аритмии

Кофе снижает риск развития аритмии, выяснили американские ученые — каждая дополнительная чашка в день уменьшает его на 3%. Точный защитный механизм, впрочем, пока не ясен — возможно, дело в антиоксидантных и противовоспалительных свойствах кофе, или влиянии кофеина на выработку в организме тех или иных веществ.

Врачи нередко советуют пить меньше кофе тем, у кого повышен риск аритмии — считается, что кофеин может плохо сказаться на сердечном ритме. Но эта рекомендация основана на небольшом исследовании 1980-х годов, результаты которого не получили достаточных подтверждений впоследствии.

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско решили проверить, как употребление кофе влияет на риск развития аритмии. Для этого они использовали данные из британского хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank.

Исследователи отобрали данные о состоянии здоровья, генетике и частоте употребления кофе более 386 тыс. человек. В среднем они пили 1-4 чашки кофе в день. За пять лет аритмия развилась почти у 17 тыс. участников.

После поправок на демографические характеристики, привычки, сопутствующие заболевания и прочие факторы, ученые выяснили, что любовь к кофе не способствует аритмии.

Более того, каждая дополнительная чашка кофе в день снижала риск развития аритмии на 3%.

Подробнее об этом ученые рассказали в статье в журнале JAMA Internal Medicine.

Как показал анализ, кофе способствовал более редкому развитию фибрилляции предсердий и наджелудочковой тахикардии, распространенным нарушениям сердечного ритма.

Также исследователи обратили внимание на генетические варианты, влияющие на метаболизм кофеина. Однако они тоже не влияли на риск развития аритмии.

«Кофе — основной источник кофеина для большинства людей, и у него есть репутация вещества, провоцирующего или усиливающего аритмию, — пишут авторы работы. — Первые исследования поддерживали эту концепцию, но в последующих результаты воспроизвести не удалось. Однако среди населения и медицинских работников преобладает мнение, что кофеин обычно провоцирует аритмию».

Конкретные механизмы, благодаря которым кофе может снижать вероятность развития аритмии, пока неясны, но авторы работы предлагают несколько возможных объяснений. Во-первых, фибрилляция предсердий чаще возникает при сокращении рефрактерного периода — промежутка времени, когда сердечная мышца не реагирует на раздражители. Кофеин удлинняет рефрактерный период, что приводит к нормализации сердечного ритма.

Кроме того, кофеин блокирует рецепторы к аденозину, веществу, играющему роль в передаче энергии. Избыток аденозина способен приводить к фибрилляции предсердий, и такое ограничение, по-видимому, позволяет этого избежать.

Также могут играть роль антиоксидантные и противовоспалительные свойства кофе.

Исследователи подчеркивают, что данные о потреблении кофе основывались на самоотчетах, что могло их исказить. Также в их распоряжении не было детальной информации о том, какой именно кофе пили участники и какие еще кофеиносодержащие напитки употребляли. Однако в целом результаты не противоречат исследованиям последних десятилетий и, по-видимому, достаточно точны, чтобы считать их значимыми, считают ученые.

«Распространенные запреты на употребление кофеина для снижения риска аритмии, скорее всего, необоснованны», — заключают они.

Они напоминают, что употребление кофе связано со снижением риска развития рака, диабета, болезни Паркинсона и других заболеваний, а также с большей продолжительностью жизни. Конечно, кофе — не панацея, но это полезный и безопасный напиток, от которого не стоит отказываться, если нет выраженных противопоказаний вроде обострения гастрита.

Ранее команда из Колорадского университета также выяснила, что кофе способен защитить от сердечной недостаточности. С помощью нейросетей ученые проанализировали данные участников нескольких крупных исследований болезней сердца, длившихся как минимум 10 лет.

Оказалось, что потребление одной или более чашек кофе в день снижает риск сердечной недостаточности в долгосрочной перспективе.

В среднем, чашка кофе в день снижала риски на 5-12%. У тех, кто пил не менее двух чашек кофе в день, риск сердечной недостаточности был ниже на 30%. Дальнейшее изучение данных показало, что, по-видимому, любой источник кофеина позволяет улучшить перспективы.

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