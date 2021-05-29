Гибрид из Вьетнама: ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Гибридный штамм во Вьетнаме

Вьетнамские специалисты выявили новый вариант коронавируса — гибрид британского и индийского штаммов. Об этом сообщил глава Минздрава республики Нгуен Тхань Лонг.

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По его словам, новому штамму пока не дали название, но уже установлено, что он быстрее и легче передается воздушным путем. «Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», — пообещал чиновник.

Нгуен Тхань Лонг добавил, что этот вид коронавирус привел к массовому заражению жителей северных вьетнамских провинций Бакзянг и Бакнинь.

Эти регионы — основные очаги распространения инфекции во время четвертой волны коронавируса, которая началась во Вьетнаме 27 апреля.

До недавнего времени власти республики зарегистрировали на территории республики семь штаммов коронавируса. Среди них — британский, индийский и южноафриканский. За время пандемии во Вьетнаме были инфицированы 6 713 граждан, при этом 3 643 заразились за последний месяц.

Неизвестный геном из Индии

Двумя днями ранее, 27 мая, медики индийского штата Западная Бенгалия обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса. В его геноме так же, как и в случае с неназванным вьетнамским штаммом, содержатся несколько ключевых мутаций, которые характерны для британской и южноафриканской версий SARS-CoV-2.

Свои выводы ученые опубликовали на портале препринтов medRxiv. Они отметили, что за последние полгода были выявлены новые штаммы повышенной заразности, среди которых британский и бразильский. Медики также зафиксировали штамм B.1.617.1, который появился на территории Индии в конце ноября прошлого года. Его отличает от других мутаций быстрое заражение и, предположительно, устойчивость к антителам.

Затем ученые открыли еще одну потенциально опасную разновидность коронавируса, которая была замечена на западе Индии. Детальное изучение образца показало, что он похож не на B.1.617.1, а на те мутации, которые первыми распространялись по миру. В то же время этот штамм содержал более десяти новых мутаций, часть из которых была похожа на изменения в британских и южноафриканских вариациях SARS-CoV-2.

Медики предполагают, что появление нового штамма, связанного с разновидностями вируса, которые были обнаружены в других странах, указывает на схожий характер эволюции коронавируса.





Британский штамм

Эта мутация была обнаружена в декабре прошлого года. Он сразу выделился на общем фоне новых штаммов: британские власти выяснили, что он более заразен и летален. В связи с этим многие страны прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия приостановила регулярные рейсы вплоть до 1 июня включительно.

В России уже есть случаи заражения этим штаммом. «На территории Тюменской области у двух заболевших COVID-19 выявлялись изоляты, относящиеся к британскому варианту коронавируса. Лечение заболевшие проходили на базе моноинфекционных госпиталей», — сообщили в региональном оперштабе 18 мая.

При этом это не первые случаи выявления этого штамма. По данным на 23 апреля, в 51 регионе России выявлено 255 вариантов британского штамма, 25 — южноафриканского, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Хочу отметить, большинство этих вариантов — это завозные штаммы, когда люди возвращаются из-за рубежа из тех или иных поездок», — добавила она.

Она заметила, что «отличающийся наиболее высокой заразностью» «британский штамм» на тот момент был распространен в 137 странах мира.

Тем не менее пока в России доминируют «старые» штаммы — B.1.317 и B.1.397+ — с ними связано большинство случаев заражения, пишет пресс-служба Сколковского института науки и технологий, ссылаясь на исследование ученых, опубликованное на virological.org.

Специалисты изучили почти 4,5 тыс. образцов SARS-CoV-2, собранные в конце февраля 2020 года — началом апреля 2021 года. Несмотря на преобладание «старых» вариация, специалисты считают, что в ближайшее время «британский штамм» может стать более распространенным.

Штаммы коронавируса в России

22 мая гендиректор Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России циркулируют десятки тысяч разных штаммов нового коронавируса. По его словам, мутации различаются незначительно и не несут особой угрозы.

«На настоящий момент более 7 тыс. полногеномных [образцов] отсеквенировано суммарно всеми усилиями РФ. Выявлено более 13 тыс. замен, то есть вирус очень вариабельный. Мы говорим о десятках тысяч разных штаммов нового коронавируса, циркулирующего в РФ», — проинформировал он.

По его словам, «Вектор» постоянно проводит мониторинг генетической изменчивости коронавируса. Специалисты определяют наличие изменений по вирусным изолятам, которые ежемесячно присылают медики со всех российских регионов.

При этом в Роспотребнадзоре обращали внимание, что в России распространяются не только привозные мутации, но появились и свои — местные: сибирская и северо-западная разновидности.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин отметил 23 мая в интервью телеканалу «Россия-1», что новые разновидности инфекции чаще приводят к смерти, чем уже известные штаммы.

«Мы также имеем ряд мутаций, которые, к сожалению, повышают тяжесть течения коронавируса. Часть пациентов, которая заражается новыми вариантами, чаще умирает, чем от старых штаммов», — констатировал он, отметив, что лучший способ защиты от летального исхода — вакцинация от коронавируса.