«Не знаем, почему»: ультрафиолет убивает коронавирус за 10 минут

Солнечный свет способен уничтожить коронавирус за считанные минуты, выяснила группа исследователей во главе со специалистами из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале The Journal of Infectious Diseases.

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Впервые ученые обратили внимание на губительность солнечного света для SARS-CoV-2 летом 2020 года — оказалось, ультрафиолет способен инактивировать вирус. По подсчетам специалистов, на разрушение вирусной РНК должно было уходить несколько часов.

Однако новые наблюдения показали, что воздействие ультрафиолета может быть еще более мощным, и с вирусом можно расправиться гораздо быстрее.

Обнаружив расхождения в теоретических моделях и результатах экспериментов, исследователи решили уточнить, сколько же все-таки времени нужно для гибели вируса. Они проанализировали ряд работ, посвященных воздействию ультрафиолета на SARS-CoV-2.

Оказалось, для уничтожения вируса достаточно всего 10-20 минут — даже если он находится в телесных жидкостях вроде слюны.

Наиболее выраженным воздействием обладают короткие волны ультрафиолета, но они не достигают поверхности Земли из-за озонового слоя. Однако волны средней длины тоже приводят к быстрому фотохимическому повреждению вирусной РНК.

«Экспериментально наблюдаемая инактивация в искусственной слюне протекает более чем в восемь раз быстрее, чем можно было бы ожидать исходя из теории, отмечают авторы работы. — Мы пока не знаем, почему».

Исследователи предполагают, что дело может быть в длинных ультрафиолетовых волнах. Они почти не вредят РНК, но, возможно, воздействуют на тестовую среду (искусственную слюну) таким образом, что это ускоряет инактивацию вируса. Нечто подобное происходит при очистке сточных вод — длинные ультрафиолетовые волны приводят к химическим реакциям между веществами в воде, а те повреждают вирусы.

Если удастся доказать влияние длинных волн, их можно будет использовать для относительно безопасной очистки среды от частиц SARS-CoV-2, надеются исследователи.

Ученые призывают к более глубокому изучению вопроса, а также поиску способов использования ультрафиолета в качестве средства для борьбы с коронавирусом. Так, короткие ультрафиолетовые волны можно дозированно использовать в больницах для стерилизации, но в других местах их источник может представлять опасность для зрения и кожи.

Ранее специалисты Гарвардского университета установили, что на распространение COVID-19 влияют сезонные колебания ультрафиолетового излучения. Анализируя ежедневные данные по COVID-19 и изменениям погоды из примерно 3000 регионов в более чем 170 странах, ученые обнаружили, что распространение COVID-19, как правило, снижается в течение нескольких недель после более высокого воздействия ультрафиолета.

Проанализировав связь между ультрафиолетовым излучением и COVID-19 с самого начала пандемии, ученые обнаружили, что

изменения в количестве ультрафиолета в период между зимой и летом привели к снижению темпов распространения COVID-19 в среднем на 7% в Северном полушарии, что составило примерно половину среднесуточного темпа роста в начале пандемии.

Хотя исследование и показало, что COVID-19 имеет сезонный характер, и распространение болезни связано с изменениями в количестве ультрафиолета, точная зависимость остается неясной из-за влияния других факторов окружающей среды, таких как температура и влажность.

Также остается неясным, какой механизм выступает движущей силой этого эффекта, признаются ученые. Возможно, УФ-излучение разрушает вирус на поверхности или в микрокаплях, или, может, в солнечные дни люди чаще находятся в местах, где шансы заразиться ниже. Возможно даже, что УФ-излучение снижает восприимчивость к COVID-19, стимулируя выработку витамина D и поддерживая иммунную систему.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение того, как окружающая среда влияет, как прямо так и косвенно, на распространение COVID-19, позволит выработать более эффективные меры по защите от вируса и подобрать оптимальные стратегии вакцинации.