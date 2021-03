Дела сердечные: как «Виагра» продлевает жизнь

«Виагра» может продлевать жизнь мужчинам с ишемической болезнью сердца, выяснили шведские ученые из Каролинского института. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of the American College of Cardiology reports.

При ишемической болезни сердца кровоснабжение сердечной мышцы нарушается из-за поражения коронарных артерий. Импотенция может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, напоминают авторы работы. Чаще всего для борьбы с ней используются препараты, которые улучшают кровоток в половом члене.

Такие препараты снижают артериальное давление, поэтому ранее врачи не рекомендовали их мужчинам с ишемической болезнью сердца из-за риска сердечного приступа.

Однако в 2017 году шведский кардиолог Мартин Хольцман обратил внимание, что пережившие инфаркт мужчины хорошо переносят препарат, он даже увеличивает продолжительность их жизни и защищает от новых инфарктов.

В новой работе Хольцманн и коллеги хотели оценить, как два вида препаратов для борьбы с импотенцией — ингибиторы фосфодиэстеразы-5 («Виагра», «Сиалис» и т.п.) и альпростадил, который вводится с помощью инъекции в пещеристые тела полового члена — влияют на риски для мужчин с ишемической болезнью сердца. Они отобрали около 18 тыс. мужчин, перенесших инфаркт, баллонную дилатацию сосуда (расширение с помощью вводимого внутрь баллона) или шунтирование коронарной артерии не менее чем за полгода до начала лечения эректильной дисфункции. Более 16 тыс. из них принимали ингибиторы ФДЭ-5, остальные — альпростадил.

«Риск нового инфаркта наиболее велик в течение первых шести месяцев, после чего мы считаем, что ишемическая болезнь стабильна», — поясняет Хольцман.

Исследование показало, что мужчины, получавшие ингибиторы ФДЭ-5, жили дольше и имели меньший риск нового инфаркта, сердечной недостаточности и повторных операций, чем те, кто получал альпростадил. При этом чем чаще мужчины использовали препараты, тем ниже был риск.

Ученые пока не берутся делать какие-либо однозначные выводы. Также нельзя оценить, насколько ингибиторы ФДЭ-5 будут полезны для мужчин без выраженных проблем с сердцем.

«Результаты говорят о том, что возможна причинно-следственная связь, но наверняка утверждать пока нельзя, — говорит Хольцман. —

Возможно, что те, кто получал ингибиторы ФДЭ-5, были здоровее, чем те, кто принимал альпростадил, и, следовательно, имели меньшие риски.

Чтобы выяснить, действительно ли ингибиторы ФДЭ-5 снижают риск, мы должны случайным образом распределить пациентов по двум группам, одна из которых будет их принимать, а другая - нет. Результаты, которые у нас есть, дают нам очень хорошие основания для того, чтобы начать такое исследование».

В Швеции ингибиторы ФДЭ-5 доступны только по рецепту врача. Хольцман надеется, что мужчины с ишемической болезнью не постесняются сообщать докторам о своих проблемах с потенцией.

«Проблемы с потенцией часто встречаются у пожилых мужчин, — говорит Хольцман. — И наше исследование показывает, что ингибиторы ФДЭ-5 могут защитить от сердечного приступа и продлить жизнь».

А американские офтальмологи предложили использовать «Виагру» для борьбы со слепотой.

Макулярная дегенерация в 90% случаев связана с сосудистыми патологиями, а «Виагра», как выяснилось, способна улучшить кровоток в глазах.

На протяжении двух лет пятеро пожилых участников эксперимента получали по две таблетки препарата в день.

За это время у одного из них зрение улучшилось, а у остальных остановились дегенеративные процессы.

Существуют и другие препараты для замедления дегенерации сетчатки, но их необходимо вводить в глаза с помощью инъекций.

«Виагра» имеет значительный потенциал для сохранения и восстановления зрения», — заключили авторы работы. Теперь они рассчитывают на появление аналогичных исследований, проведенных на более обширной выборке.