Штамм коронавируса из ЮАР дошел до России

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено», — сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.

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При этом российские специалисты нашли 16 других мутаций. Еще 10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на тот момент южноафриканского штамма в России не обнаружили.

Коронавирус из ЮАР считается более заразным, чем его оригинальный предшественник. Российские власти заявляют, что отечественная вакцина от коронавируса столь же эффективна против нового штамма, как и против оригинала.

18 февраля глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове отметила, что повышенная вирулентность штамма из ЮАР не влияет на тяжесть болезни.

«Этот штамм является более заразным, так же, как и британский», — сказала она. Керкхове подчеркнула, что по-прежнему необходимо соблюдать санитарные правила, чтобы замедлить распространение вируса.

За два дня до этого доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», должна оказаться эффективной против новых штаммов коронавируса.

«Она показала эффективность против бразильского, южноафриканского штаммов и британского. Будем надеяться, что она будет эффективна и при последующих мутациях. Но до конца все предусмотреть очень сложно. Надо быть готовыми изменять вакцину так же быстро, как меняется вирус», – добавил Жемчугов.

При этом южноафриканские штаммы коронавируса устойчивее к антителам, чем британские. Об этом сообщили в середине февраля французские молекулярные биологи в статье для bioRxiv.

«Южноафриканская версия вируса оказалась более проблематичной — значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще», — говорится в статье.

Наибольшее внимание СМИ до недавнего времени привлекал британский штамм коронавируса. 22 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что ранее найденный штамм может быть не только более заразным (на 70%), но и более опасным. «Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности», — сказал он.

В то же время ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга предположили, что вариант вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Южно-Африканской республике в декабре прошлого года, может стать причиной повторного заражения коронавирусной инфекцией, а уже созданные вакцины могут быть неэффективными против него.

Тем не менее, главный санитарный врач страны Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заверила, что мутировавший британский тип вируса не приводит к более тяжелым формам течения COVID-19. Но в то же время она подчеркнула, что «один человек может заразить большее количество, чем при предыдущем варианте».

Роспотребнадзор сообщал, что во всех регионах России регулярно собирают материал у больных коронавирусной инфекцией. Образцы направляют в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями центра «Вектор». Каждый месяц российские специалисты прочитывают порядка 150 геномов нового коронавируса, проводя углубленный генетический анализ — чтобы вовремя выявить возможное изменение вирусных свойств.