Точнее тестов: как собаки выявляют больных COVID-19

Собаки способны распознавать запахи даже при крайне низкой концентрации ароматических молекул в воздухе. Они улавливают летучие органические соединения, которые выделяются из биологических жидкостей, отслоившихся клеток кожи, образовываются при дыхании, что позволяет использовать собак для диагностики множества заболеваний, от диабета до рака. Как выяснили специалисты Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, с выявлением больных COVID-19 собаки также справляются — и не хуже, а порой и лучше ПЦР-тестов,. Об этом ученые рассказали в статье в журнале The Journal of the American Osteopathic Association.

«Собаки способны выявлять рак, диабет, малярию, болезнь Паркинсона и другие, заболевания, это задокументировано и научно подтверждено,

— говорит Хизер Джункейра, автор исследования. — Новые работы предполагают необходимость дальнейшего изучения того, насколько хорошо собаки могут выявлять COVID-19».

Авторы проанализировали несколько недавних исследований на эту тему, в том числе работу специалистов из Франции и Ливана, которые натренировали собак, ранее обученных выявлять взрывчатые вещества и рак толстой кишки, определять и COVID-19.

Собак обучали отличать пробы пота зараженных людей от проб здоровых. Затем ученые протестировали их способности: перед собаками находилось несколько образцов, среди которых им нужно было найти тот, что принадлежал человеку с COVID-19.

Собаки запомнили запах менее чем за день, а в течение нескольких недель научились отличать образцы пота пациентов с COVID-19 от образцов пота здоровых людей.

В финальных тестах собаки оказались способны различить образцы в 76-100% случаев.

В другой работе германские исследователи обучили собак выявлять образцы слюны и мокроты больных COVID-19. Дрессировщики не знали, какие именно образцы принадлежат больным, кроме того, результаты фиксировались с помощью видеоанализа, чтобы снизить вероятность неверной интерпретации.

SARS-CoV-2-положительные образцы брались от больных, госпитализированных с выраженными симптомами инфекции, а отрицательные — от здоровых людей без признаков респираторных заболеваний. Это могло упростить задачу, сделав положительные образцы более заметными, признаются исследователи. Тем не менее, результаты выглядели весьма обнадеживающими — собаки успешно справились в 94% случаев.

Ученые из Колумбии смогли натренировать собак выявлять SARS-CoV-2-положительные образцы выделений из дыхательных путей даже у больных с бессимптомным течением болезни или тех, кто заразился недавно и еще не столкнулся с симптомами. Чувствительность (доля правильно распознанных положительных результатов) такого подхода составила 95,5%, специфичность (доля правильно распознанных отрицательных результатов) — 99,6%. Для исследования использовались разные породы собак, и все из них справились достаточно хорошо.

В целом, в выявлении больных собаки в исследованиях показывали результаты не хуже, а иногда и лучше, чем ПЦР-тесты, заключают авторы анализа.

Сам вирус не имеет запаха, однако болезнь, по-видимому, приводит к метаболическим изменениям, которые влияют на запах пота и других выделений, поясняют ученые. Это и позволяет собакам отличать больных, даже бессимптомных, от здоровых людей.

«Результаты недавно опубликованных, а также идущих в настоящее время исследований обнадеживают», — считает Джункейра.

Исследования показывают, что собаки крайне успешно справляются с выявлением COVID-19, подчеркивают авторы. Конечно, ученые не предлагают заменить диагностикой с помощью собак анализы, однако такой метод можно использовать для скринингов в аэропортах или на спортивных мероприятиях. Авторы надеются, что их обзор исследований привлечет внимание к потенциалу собак в качестве скринингового инструмента и подтолкнет к разработке программ массовой первичной диагностики с использованием собак. Сначала, впрочем, будет необходимо проверить их способности не с образцами выделений, а с живыми людьми.