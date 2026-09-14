Врач назвала главные бытовые источники инфекций

Врач Чернышова: телефон нужно как можно чаще протирать дезинфицирующей салфеткой

Главными источниками опасных вирусов являются вещи, которые используются в быту каждый день. Об этом в разговоре с aif.ru предупредила врач Надежда Чернышова.

По словам специалиста, одним из основных рассадников инфекций становятся гаджеты, на которых вирусы могут жить до семи дней. Поэтому крайне важно как можно чаще протирать экран и чехол смартфона дезинфицирующей салфеткой.

Врач подчеркнула, что защититься от респираторных вирусов поможет ряд простых правил. В первую очередь сразу после возвращения домой с улицы нужно мыть руки с мылом и переодеваться в домашнюю одежду.

«Нет необходимости дезинфицировать одежду и обувь, достаточно снять верхнюю одежду и оставить обувь в прихожей. К тому моменту, когда мы снова будем их надевать, никаких вирусов там уже не будет», — объяснила эксперт.

Она также посоветовала протирать дезинфицирующей салфеткой ручку сумки, которая на протяжении долгого времени находится в руках.

До этого врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина предупредила, что во время длительного разговора, когда мы дышим на телефон, ― микроорганизмы на поверхности чехла активно размножаются и могут попадать на кожу лица, что повышает риск воспалений и акне. Она подчеркнула, что хотя бы раз в день телефон следует протирать вместе с чехлом и защитным стеклом антисептической салфеткой или другим безопасным дезинфицирующим средством. Сам чехол рекомендуется менять примерно раз в три месяца.

Ранее врач рассказала, при каком типе кожи особенно опасно трогать лицо.