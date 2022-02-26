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Twitter приостановил рекламу в России и на Украине

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Depositphotos

Компания Twitter приняла решение приостановить показ рекламы для пользователей из России и Украины, чтобы не отвлекать их от важной информации, связанной с общественной безопасностью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении компании.

«Для людей, использующих Twitter в Украине и России, мы также приостановили некоторые рекомендации твитов от людей, на которых вы не подписаны на Главной, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента», — заявили в Twitter.

Также платформа пообещала выявлять и пресекать попытки распространения «ложной и вводящей в заблуждение информации».

«Мы активно проверяем твиты для выявления манипуляций с платформой (или другого недостоверного поведения) и принимаем принудительные меры против синтетических и манипулируемых медиа, которые представляют ложное или вводящее в заблуждение описание происходящего», — подчеркнули в компании.

Ранее Роскомнадзор начал замедлять трафик социальной сети Facebook в России за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ.

До этого хакерская группировка Anonymous объявила России «кибервойну» в связи c событиями на Украине. По данным группировки, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ России якобы объявил критический уровень угрозы кибератак на различные информационные структуры.

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