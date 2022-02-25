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Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook из-за цензуры российских СМИ

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В Роскомнадзоре заявили, что начали частично ограничивать доступ к социальной сети Facebook. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что в отношении Facebook с 25 февраля принимаются меры частичного ограничения доступа.

«25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с Министерством иностранных дел РФ принято решение о признании соцсети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод российских граждан», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с решением Генпрокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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