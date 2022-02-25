«Код Безопасности»: доходы российских кибербезопасников вырастут из-за угроз со стороны Запада

Растущие риски кибератак на Россию положительно скажутся на выручке российских компаний в сфере информационной безопасности. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

«Очевидно, что такое было, например, после 2014 года, когда, в частности, «Код Безопасности» фиксировал значительный рост выручки. Так что она вырастет и в этот раз. Но мы не знаем, насколько и устойчивым ли будет этот рост», – заявил эксперт.

Ограничить рост доходов могут проблемы с поставками компонентов из-за санкций. По словам Коростелева, промежуточные выводы о влиянии растущих киберугроз на финансовые показатели российских ИБ-компаний можно будет делать минимум через пару месяцев.

«Вопрос сложный, и пока по нему нет точного понимания по одной простой причине – рынок информационной безопасности и так по большей части уже импортозамещен. По крайней мере, в самых больших сегментах превалировали именно российские средства защиты. С другой стороны, очевидно, что процент импортозамещения все равно вырастет», – сказал Коростелев.

О растущих киберугрозах для страны ранее предупредил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦИ) РФ. Издание NBC сообщало о подготовке спецслужбами США серии кибератак в России.