В Кремле ответили на сообщения о DDos-атаке

Сайт президента и правительства России не подвергался DDos-атаке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет! Все работает!», — сказал представитель президента России.

В последние часы на фоне проведения российской спецоперации в Донбассе возникли сложности с работой сайтов Кремля, Госдумы и Совета Федерации. При попытке открыть ресурсы появлялась надпись «время ожидания ответа от сервера истекло».

Источник агентства заявил, что на сайты президента России и Совета Федерации идут кибератаки. Управление информбезопасности российского президента в настоящее время занимается этим вопросом, уточнил он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.