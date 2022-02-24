Эксперт по даркнету Бахтадзе-Карнаухов: сайт Минобороны Украины перешел под контроль США

Сайт Министерства обороны Украины уже несколько часов находится в оффлайн-режиме — при попытке открыть страницу, браузер выдает ошибку 1020 «Доступ запрещен». Вместе с тем заглушка оповещает о том, что сайт работает на американской серверной платформе CloudFlare. По какой именно причине не работает сайт Минобороны Украины, достоверно неизвестно, однако независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов в беседе с «Газетой.Ru» заявил о том, что в сбое могут быть виноваты США, поскольку на уровне инфраструктуры сайт ведомства находится под контролем американской компании.

«Сайт сейчас находится под жесткой атакой, которая направлена на то, чтобы никто не мог получить доступ к веб-ресурсу. При этом серверная платформа CloudFlare, на которой работает сайт, по идее, должна такие атаки отражать, пропуская запросы легитимных пользователей и блокируя запросы, сгенерированные инфраструктурой злоумышленников. Однако здесь стоит отметить, что CloudFlare – это американская система. Следовательно CloudFlare в целях провокации может сама отключить сайт, но публично заявить, что виноваты хакеры. При этом доказать обратное практически невозможно», – говорит он.

Ранее СМИ сообщали, что с перебоями также работают веб-ресурсы Верховной Рады Украины, Министерства иностранных дел и не только. Объясняя сбои, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что сетевая инфраструктура страны подвержена массовой DDoS-атаке. Вскоре после этого Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) обвинила в случившемся «страну-агрессора».

Ранее «Газета.ru» писала о DDoS-атаках на российские онлайн магазины.