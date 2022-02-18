В США летающее такси разогналось до 435 км/ч и разбилось

В США разбился один из беспилотных испытательных образцов летающего такси Joby. Компания лично уведомила об этом комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает New Atlas.

Отмечается, что ранний экземпляр электрического аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой потерпел крушение 16 февраля над безлюдной местностью в Калифорнии. Пятиместный аппарат разогнался до 435 км/ч — это на 100 км/ч превышает максимально заявленную для него скорость.

По данным Joby, никто не пострадал. Подробности инцидента намерены обнародовать после детального расследования.

Joby Aviation более десяти лет ведет разработку аэротакси. Авторы позиционируют свой прототип как рекордно быстрый летательный аппарат в своей категории.

Ранее «Газета.Ru» писала, когда в России намерены запустить сервис аэротакси. Как минимум три компании планируют организовать регулярные полеты уже в этом десятилетии.