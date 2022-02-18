Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Покровская о Тутберидзе: она не ударила Валиеву и не сделала чего-то грубого 15:27
Владелец Facebook и WhatsApp вылетел из топ-10 самых дорогих компаний 15:23
Лукашенко: Запад проиграл «первый раунд» своей кампании против Белоруссии и РФ 15:20
Первый тренер Валиевой показал письмо 6-летней Камилы ледовой фее 15:20
Бывшая жена Прохора Шаляпина сменила имидж 15:19
В ДНР заявили о предотвращении диверсии со стороны Украины 15:19
На Украине захотели добиться списания внешнего долга 15:16
Премьер Польши рассказал о новых санкциях Европы против России 15:12
Валиева получит государственную награду 15:11
Российские фигуристки получили медали Олимпиады 15:08

В США летающее такси разогналось до 435 км/ч и разбилось

Прототип аэротакси Joby потерпел крушение в Калифорнии после превышения скорости

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Joby Aviation

В США разбился один из беспилотных испытательных образцов летающего такси Joby. Компания лично уведомила об этом комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает New Atlas.

Отмечается, что ранний экземпляр электрического аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой потерпел крушение 16 февраля над безлюдной местностью в Калифорнии. Пятиместный аппарат разогнался до 435 км/ч — это на 100 км/ч превышает максимально заявленную для него скорость.

По данным Joby, никто не пострадал. Подробности инцидента намерены обнародовать после детального расследования.

Joby Aviation более десяти лет ведет разработку аэротакси. Авторы позиционируют свой прототип как рекордно быстрый летательный аппарат в своей категории.

Ранее «Газета.Ru» писала, когда в России намерены запустить сервис аэротакси. Как минимум три компании планируют организовать регулярные полеты уже в этом десятилетии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть