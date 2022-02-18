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С киберспортсменкой разорвали контракт после ее слов о низкорослых мужчинах

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C японской профессиональной геймершей в Tekken разорвали контракт после ее слов о низокрослых мужчинах, пишет издание Sora News. По мнению женщины, таких людей нужно лишить прав.

Киберспортсменка, известная под ником Танукану, в прямом эфире отвечала на вопросы фанатов. В ходе разговора она поделилась историей о том, как доставщик еды пытался получить ее номер.

«Он был невысоким, наверное, всего 165 сантиметров ростом. Как только я увидела, какой он низкий, я подумала: «Нет». Если бы он был высоким и имел бы действительно мускулистое тело, то, возможно, я дала бы ему свой номер», — рассказала женщина.

После этого Танукану добавила, что у мужчин ниже 170 сантиметров не должно быть прав человека. Кроме того, по мнению японки, таким людям нужно делать операцию по удлинению костей.

«Если вы парень, чей рост меньше 170 сантиметров, живите всю жизнь с мыслью, что у вас нет никаких прав, помните об этом. И, пожалуйста, обратите внимание на операции по удлинению костей,» — добавила геймерша.

После того, как высказывания Танукану разлетелись по сети, организация Cyclops Athlete Gaming разорвала с ней контракт, а все спонсоры отказались от сотрудничества с женщиной. Сама японка пока никак не прокомментировала свои слова.

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