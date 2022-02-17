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Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

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John Nacion/Global Look Press/Keystone Press Agency

Пользователи Twitter нескольких стран пожаловались на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, жалобы на сбои начали поступать в 18.11 мск и к 19.31 достигли пика.

Неполадки наблюдались не только в России, но и в США, Великобритании, Канаде, Франции, Германии.

Большая часть пользователей — 89% — сообщили об ошибках в работе веб-сайта, другие — в работе приложения и при подключении сервера.

В прошлом году на фоне массовых сбоев Facebook и Instagram соцсеть Twitter стала приветствовать «буквально всех». Аккаунт мессенджера WhatsApp, в котором также наблюдались сбои, поприветствовал Twitter в ответ. В комментарии пришел и создатель Twitter Джек Дорси, который поиронизировал, что WhatsApp «должен был быть зашифрованным».

Проблемы с Twitter наблюдались в основном на Западном побережье США. У большинства пользователей плохо работал сайт, также юзеры сообщали о проблемах в работе приложения и невозможности войти в учетную связь.

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