Realme назвала дату презентации смартфона-хамелеона

Мировая премьера номерной серии Realme 9 состоится 16 февраля, говорится в пресс-релизе Realme, поступившем в «Газету.Ru». Бренд также официально раскрыл ключевые характеристики старшей модели линейки до презентации.

Сообщается, что Realme 9 Pro+ 5G получит 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией и размером матрицы 1/1,56 дюйма. Realme 9 Pro+ 5G станет первым смартфоном среднего ценового класса с подобной камерой.

Известно, что смартфон получит фотохромную заднюю крышку, которая способна менять цвет с синего на красный, если устройство находится под прямым солнечным светом или ультрафиолетовыми лучами.

Старшая модель серии будет оснащена восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 920 5G, который выполнен по 6-нм техпроцессу и набирает 500 тыс. баллов в Antutu.

О других новинках линейки Realme 9 расскажут в ходе презентации. Отмечается, что в России смартфон будет представлен также 16 февраля.

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