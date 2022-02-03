Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В суд поступило новое уголовное дело против Навального 10:35
Экс-солистки «Тату» воссоединились в нарисованном клипе 10:35
В России планируют упростить техосмотр и ввести новые тарифы 10:34
Загитова объяснила, что является источником критики в ее адрес 10:31
Властям предложили обязать YouTube раскрывать причины блокировки роликов 10:22
ФАС рекомендовала производителям сахара снова заморозить цены 10:20
«112»: иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу 10:18
Врач Проценко назвал отличительную особенность «омикрон»-штамма 10:17
Медики назвали продукт, способный предупредить развитие инфаркта 10:16
В Польше назвали срок прибытия дополнительных сил армии США 10:14

Realme назвала дату презентации смартфона-хамелеона

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Xiaomi

Мировая премьера номерной серии Realme 9 состоится 16 февраля, говорится в пресс-релизе Realme, поступившем в «Газету.Ru». Бренд также официально раскрыл ключевые характеристики старшей модели линейки до презентации.

Сообщается, что Realme 9 Pro+ 5G получит 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией и размером матрицы 1/1,56 дюйма. Realme 9 Pro+ 5G станет первым смартфоном среднего ценового класса с подобной камерой.

Известно, что смартфон получит фотохромную заднюю крышку, которая способна менять цвет с синего на красный, если устройство находится под прямым солнечным светом или ультрафиолетовыми лучами.

Старшая модель серии будет оснащена восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 920 5G, который выполнен по 6-нм техпроцессу и набирает 500 тыс. баллов в Antutu.

О других новинках линейки Realme 9 расскажут в ходе презентации. Отмечается, что в России смартфон будет представлен также 16 февраля.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о 20 самых ожидаемых смартфонах 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть