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Инсайдер раскрыл дату анонса бюджетного iPhone

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Apple

Apple покажет новый iPhone SE в рамках весенней презентации в середине апреля, об этом сообщает инсайдер LeaksApplePro со ссылкой на слова источников, близких к компании.

Производство бюджетного iPhone начнется в середине марта, поэтому, по мнению LeaksApplePro, весенняя презентация может быть проведена 12 апреля. Он также отметил, что Apple часто переносит свои мероприятия, поэтому резервной датой анонса iPhone SE может быть назначено 19 апреля.

Презентация будет проведена в онлайн-формате. В рамках мероприятия Apple также может продемонстрировать Mac mini и новый iPad Air.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о новом дизайне обновленного продукта Apple.

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