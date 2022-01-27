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В Kaspersky рассказали, сколько стоит персональная информация россиян в даркнете

Kaspersky: цена персональных данных россиян в даркнете начинается от 300 рублей

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В «Лаборатории Касперского» заявили, что цена персональных данных россиян в даркнете начинается от 300 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании.

«Персональная информация остается привлекательной мишенью для мошенников. Например, в русскоязычном сегменте даркнета пакет со сканом паспорта, селфи с паспортом, ИНН, СНИЛС стоит от 300 рублей, а только скан паспорта с ИНН — в среднем 100 рублей», — отмечают эксперты.

Около 30% участвовавших в опросе респондентов заявили, что выкладывали в социальных сетях личную информацию о себе, в том числе номер телефона, домашний адрес или место работы.

Ранее сообщалось, что неизвестный хакер выставил в интернете персональные данные 2,6 млн граждан Украины. Информация опубликована на хакерском форуме RaidForums.

Утверждается, что персональные данные украинцев были взяты из государственного сервиса «Дия». В базе данных якобы содержатся следующие сведения: ФИО, дата рождения, пол, номер телефона, ИНН, данные из государственных и заграничных паспортов, данные из ID-карт.

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