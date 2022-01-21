Илон Маск станет продавцом наушников

Tesla зарегистрировала право на реализацию аудиооборудования под собственным брендом, сообщает портал Electrek. Таким образом, компания Маска планирует охватить рынок колонок, музыкальных проигрывателей, наушников и другой аудиопродукции.

Учитывая особое внимание, которое в последние годы Tesla уделяет звуковой системе своих автомобилей, есть все шансы увидеть в будущем наушники с логотипом компании. Также сообщается, что в Tesla работают несколько высококвалифицированных специалистов-выходцев из Bang & Olufsen, Harman и других компаний по производству аудиопродукции.

Electrek призывает отнестись к расширению продукции компании Маска с долей скепсиса. В 2021 году также стало известно, что Tesla планирует выпустить смартфон под собственным брендом, однако эта информация до сих пор ничем не подтвердилась.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Илон Маск пообещал не допустить восстания машин и повторение сценария из «Терминатора».