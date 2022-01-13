Захарова прокомментировала возможную блокировку Telegram в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявления властей Германии о том, что они допускают блокировку мессенджера Telegram в стране в случае, если не будет найдено решение по соблюдению требований местного законодательства.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила также, что «высказанную угрозу усилил» министр юстиции ФРГ Марко Бушман, пригрозивший основателю Telegram Павлу Дурову многомиллионными штрафами.

«Да, официальный Берлин публично объявил войну «Телеге». Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно. Пора вводить хэштег, символизирующий откат Германии от демократических ценностей», — написала Захарова.

Ранее глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер рассказала, что администрации мессенджера регулярно выписывают уведомления о нарушениях, однако ничего не меняется. Поэтому, объяснила министр, дело будет контролировать МВД, однако по данному вопросу требуется совместное решение европейских стран.

При этом глава министерства подчеркнула, что блокировка станет крайней мерой, до этого должны быть опробованы другие варианты.

Министр юстиции ФРГ пояснял, что мессенджер должен был назначить контактное лицо в Германии и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте.