В Positive Technologies прокомментировали ограничения от Минторга США

В пресс-службе российской ИТ-компании Positive Technologies рассказали ТАСС о последствиях включения в санкционный список США.

«Сообщение Минторга США не является информацией о новых санкциях, и сейчас мы не ощутили практически никаких экономических последствий и не будем менять никаких своих планов по развитию бизнеса, выпуску новых технологий или, в частности, нашему выходу на публичный рынок», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что политика не должна являться преградой технологическому развитию общества.

3 ноября стало известно о включении Positive Technologies в санкционный список Минторга США вместе с компаниями из Сингапура и Израиля, которые, по версии министерства, «вовлечены в деятельность, противоречащую интересам в сфере национальной безопасности или внешней политики США». Против них будут применяться экспортные ограничения.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о существовании вероятности объявления новых экономических санкций США против России.