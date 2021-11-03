Эксперт рассказал, как крадут данные с sim-карты

Sim-карта является звеном, которое соединяет интернет-счета в банках, аккаунты в социальных сетях и массивы ценной информации с ее владельцем. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

По его словам, мошенник, которому удалось украсть или подменить sim-карту, достаточно одного sms-сообщения и копии паспорта реального владельца карты, чтобы получить доступ к его аккаунтам в соцсетях и финансовой организации.

Назаренко Наиболее распространенным способом мошенничества на сегодняшний день является перевыпуск sim-карты по доверенности с предъявлением справки о потере паспорта. Этот способ дает возможность злоумышленнику получить доступ к одному из этапов подтверждения личности во время совершения онлайн-операций, например, подобрать CVV банковской карты.

«Номера банковских карт и логины аккаунтов в соцсетях не являются тайной для современных мошенников, точнее так: эта информация вообще не является тайной в современном мире. Тайной может являться секретный код, который приходит на привязанный к сервису номер телефона, а приходит это уведомление именно в тот телефонный аппарат, в который вставлена sim-карта с авторизованным именно на ней номером владельца», — объяснил специалист.

Ранее эксперты международного разработчика антивирусных решений ESET привлекли внимание к набирающему обороты мошенничеству при помощи дубликатов sim-карт. По данным специалистов, такой способ «позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений».