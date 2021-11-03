Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Синоптик Леус рассказал, в каких регионах появится «радиационный» туман 02:18
Пушков объяснил несостыковки в заявлении США об аварии американской подлодки 02:14
Роналду обогнал Сульшера по числу голов за «Манчестер Юнайтед» 02:09
В Германии 100 поставщиков с августа повысили цены на газ... 01:59
«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию, снизив цену 01:54
Омбудсмен Украины потребовала удалить с сайта «Миротворец» данные... 01:44
Игонин: ощущения от игры «Ювентус» — «Зенит» не самые... 01:43
В Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса на основе дрожжей... 01:36
Арестованный по делу о госизмене Сачков пожаловался на отсутствие нужных... 01:35
Игонин: «Зениту» не стоило ждать от «Ювентуса» такой же игры, как... 01:25

Эксперт рассказал, как крадут данные с sim-карты

close
100%
Depositphotos

Sim-карта является звеном, которое соединяет интернет-счета в банках, аккаунты в социальных сетях и массивы ценной информации с ее владельцем. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

По его словам, мошенник, которому удалось украсть или подменить sim-карту, достаточно одного sms-сообщения и копии паспорта реального владельца карты, чтобы получить доступ к его аккаунтам в соцсетях и финансовой организации.

Назаренко Наиболее распространенным способом мошенничества на сегодняшний день является перевыпуск sim-карты по доверенности с предъявлением справки о потере паспорта. Этот способ дает возможность злоумышленнику получить доступ к одному из этапов подтверждения личности во время совершения онлайн-операций, например, подобрать CVV банковской карты.

«Номера банковских карт и логины аккаунтов в соцсетях не являются тайной для современных мошенников, точнее так: эта информация вообще не является тайной в современном мире. Тайной может являться секретный код, который приходит на привязанный к сервису номер телефона, а приходит это уведомление именно в тот телефонный аппарат, в который вставлена sim-карта с авторизованным именно на ней номером владельца», — объяснил специалист.

Ранее эксперты международного разработчика антивирусных решений ESET привлекли внимание к набирающему обороты мошенничеству при помощи дубликатов sim-карт. По данным специалистов, такой способ «позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть