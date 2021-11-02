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Пользователям Zoom начнут показывать рекламу

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Depositphotos

Сервис видеоконференции Zoom объявил, что начнет показывать рекламу пользователям бесплатных аккаунтов. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Отмечается, что реклама будет открываться в браузере по окончании видеозвонка. В компании уточнили, что объявление покажут пользователям бесплатных аккаунтов при условии, что встреча по видеосвязи организована тоже через бесплатный аккаунт. Пока рекламу включили только «в некоторых странах».

Представитель Zoom уточнил, что баннеры вводят для того, чтобы компания могла продолжать инвестировать средства в свое развитие и предоставлять доступ пользователям бесплатных, базовых аккаунтов.

Объявления будут демонстрироваться после завершения встречи. В Zoom заверили, что не будут использовать содержимое собраний, веб-семинаров или сообщений для любого маркетинга и рекламных акций в связи с нововведением.

Ранее с похожей мотивацией ввода официальной рекламной платформы в Telegram выступил основатель проекта Павел Дуров. Он показал первые подобные посты и заверил, что новый способ монетизации не испортит мессенджер для пользователей.

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